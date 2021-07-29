В пандемию совершить путешествие без ограничений в эту страну могут вакцинированы. Для тех, кто не получил прививку – Кипр ужесточил правила въезда.

Читайте также Уикенд на природе: живописные места для идеального пикника под Киевом

С этой недели невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа), а также после прилета пройти повторный ПЦР-тест, – говорится в сообщении.

Отмечается, что до получения результата, в течение 3 часов, прибывшие остаются на самоизоляции.

В то же время вакцинированы пассажиры при наличии сертификата международного образца, выданного органами государственной власти, могут путешествовать без дополнительных тестов.

Вакцины, которые признаются кипрской стороной:

Janssen / Johnson & Johnson Vaccine;

Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);

Pfizer-BioNTech Vaccine;

Moderna Vaccine;

Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;

Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;

Sinovac (CoronaVac) Vaccine.

Как сообщает МИД, по состоянию на 26 июля 2021 года вакцина Covishield не входит в перечень вакцин, позволяющих путешествовать на Кипр без ПЦР-теста.

Обратите внимание! За 48 часов до вылета, туристам до сих пор необходимо заполнить заявку на сайте Cyprus Flight pass.

Ситуация с коронавирусом на Кипре

По данным Worldometer, по состоянию на 29 июля 2021 года на Кипре зафиксировали 100 129 случаев COVID-19.

Победить смертельную инфекцию удалось более 80 тысячам граждан.

От осложнений болезни умерли более 412 пациентов.

Отметим, ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что сейчас для украинских туристов открыто 124 страны.