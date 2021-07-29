У час пандемії здійснити подорож без обмежень до цієї країни можуть вакциновані. Для тих, хто не отримав щеплення – Кіпр посилив правила в'їзду.
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З цього тижня невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до отримання результату, впродовж 3 годин, прибулі залишаються на самоізоляції.
Натомість вакциновані пасажири при наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.
Вакцини, що визнаються кіпрською стороною:
- Janssen/Johnson & Johnson Vaccine;
- Vaxzervia Vaccine (AstraZeneca);
- Pfizer-BioNTech Vaccine;
- Moderna Vaccine;
- Sputnik (Gam-COVID-Vac) Vaccine;
- Sinopharm (BBIBPCOVID-19) Vaccine;
- Sinovac (CoronaVac) Vaccine.
Як повідомляє МЗС, станом на 26 липня 2021 року вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.
Ситуація з коронавірусом на Кіпрі
- За даними Worldometer, станом на 29 липня 2021 року на Кіпрі зафіксували 100 129 випадків COVID-19.
- Перемогти смертельну інфекцію вдалося понад 80 тисячам громадян.
- Від ускладнень хвороби померли понад 412 пацієнтів.
Відзначимо, раніше у Міністерстві закордонних справ повідомили, що наразі для українських туристів відкрито 124 країни.