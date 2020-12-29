В Карпатах, где уже с конца осени периодически выпадает снег, спасатели предупреждают о шторме, намерзании льда и сильном тумане.

Туристам рекомендуют воздержаться от походов в горы из-за ухудшения погодных условий. Об этом в Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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Внимание! Шторм! По состоянию на 10:00, 29 декабря, на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 метров), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 метра в секунду. Температура окружающей среды -5°C, – говорится в сообщении.



Гора Поп Иван состоянию на 25 декабря / Фото: Facebook / Черногорский горный поисково-спасательный пост

Также спасатели отметили, что из-за плохой видимости даже не смогли сделать традиционное фото обсерватории на вершине горы Поп Иван Черногорский, которыми, как правило, сопровождают свои сообщения.