Черногорский хребет – традиционно самая популярная локация среди туристов и летом, и зимой. На нем расположены самые высокие горы украинских Карпат – Говерла, Петрос, Гутин Томнатик. Сейчас весь хребет покрыт снегом, поэтому желающим увидеть белые горные вершины стоит отправиться в путешествие.

Несмотря на то, что везде – дожди и туман, в горах морозно и снежно, сообщил в комментарии корреспонденту "Укринформа" гид Сергей Прокоп.

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Сейчас в зимнем походе в Карпатах на Черногорском хребте туристы могут попасть в настоящую зимнюю сказку, которой нет на остальной территории страны. Единственное, надо угадать с погодой, она была идеальной в минувшие выходные, поэтому и выбрали ее для экскурсии на гору Туркул, 1933 метра, с которой открывается вид на Говерлу и Петрос, Мармароский массив. С погодой я подгадал из опыта: знаю, что после сильных дождей и штормовых предупреждений, как правило, бывают два-три дня ясной погоды. Именно так и произошло, – рассказал гид.



Черногорский хребет покрыт снегом / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ

По словам мужчины, сейчас однодневные маршруты по горам Карпат изрядно популярны. Дело в том, что они удобны для людей, которые не могут себе позволить многодневные походы из-за работы. Зимой на такие маршруты можно брать туристов с разным уровнем подготовки при условии соблюдения всех требований на маршруте.



Черногорский хребет покрыт снегом / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ

Также гид Сергей Прокоп советует туристам обязательно регистрироваться у работников Карпатского биосферного заповедника и горных спасателей, а самостоятельным туристам не выходить на маршрут без сопровождения гидов, ведь горы зимой могут быть опасными. Кроме того, туристов предупреждают, что сейчас в лесу активизировались волки.



Черногорский хребет покрыт снегом / Фото: Татьяна Когутич / Укринформ

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