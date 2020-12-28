Чорногірський хребет – традиційно найпопулярніша локація серед туристів і влітку, і взимку. На ньому розташовані найвищі гори українських Карпат – Говерла, Петрос, Гутин Томнатик. Зараз увесь хребет вкритий снігом, тому охочим побачити білі гірські вершини варто вирушити в мандрівку.

Попри те, що всюди – дощі та мряка, у горах морозно та сніжно, повідомив у коментарі кореспонденту "Укрінформу" гід Сергій Прокоп.

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Зараз у зимовому поході в Карпатах на Чорногірському хребті туристи можуть потрапити у справжню зимову казку, якої немає на решті території країни. Єдине, треба вгадати з погодою, вона була ідеальною на минулих вихідних, тому й вибрали її для екскурсії на гору Туркул, 1933 метри, з якої відкривається чудовий краєвид на Говерлу та Петрос, Мармароський масив. З погодою я підгадав з досвіду: знаю, що після сильних дощів та штормових попереджень, як правило, бувають два-три дні ясної погоди. Якраз так і сталося, – розповів гід.



Чорногірський хребет вкритий снігом / Фото: Тетяна Когутич / Укрінформ

За словами чоловіка, зараз одноденні маршрути горами Карпат неабияк популярні. Річ у тім, що вони зручні для людей, які не можуть собі дозволити багатоденні походи через роботу. Взимку на такі маршрути можна брати туристів із різним рівнем підготовки за умови дотримання усіх вимог на маршруті.



Чорногірський хребет вкритий снігом / Фото: Тетяна Когутич / Укрінформ

Також гід Сергій Прокоп радить туристам обов'язково реєструватися у працівників Карпатського біосферного заповідника та гірських рятувальників, а самостійним туристам не виходити на маршрут без супроводу гідів, адже гори взимку можуть бути небезпечними. Крім того, туристів попереджають, що зараз в лісі активізувалися вовки.



Чорногірський хребет вкритий снігом / Фото: Тетяна Когутич / Укрінформ

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