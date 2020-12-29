У Карпатах, де вже з кінця осені періодично випадає сніг, рятувальники попереджають про шторм, намерзання льоду і сильний туман.

Туристам рекомендують утриматися від походів в гори через погіршення погодних умов. Про це в Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

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Увага! Шторм! Станом на 10:00, 29 грудня, на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 метрів), висока вологість (намерзає лід), вітер південний, 22 метри за секунду. Температура навколишнього середовища -5°C, – йдеться в повідомленні.



Гора Піп Іван станом на 25 грудня / Фото: Facebook / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Також рятувальники зауважили, що через погану видимість навіть не змогли зробити традиційне фото обсерваторії на вершині гори Піп Іван Чорногірський, якими, як правило, супроводжують свої повідомлення.