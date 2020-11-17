Канадские экоактивисты собрали 1,7 миллиона долларов, чтобы приобрести остров площадью 100 акров, который расположен в море Сэлиш.

С какой целью они купили остров, рассказывает Travel24.

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Называется он Западный Балленас и лежит недалеко канадской провинции Британская Колумбия. Здесь планировали построить дома, чтобы защитить его от застройщиков – активисты собрали необходимую сумму и купили его, чтобы превратить в общественный парк.

Он был названым одной из 10 лучших локаций биоразнообразия в море Сэлиш у побережья Британской Колумбии, одной из наших экосистем, находящихся под наибольшей угрозой. Его роззонировали для развития поэтому если мы его не купим, его разделят на несколько участков, и построят там дома, – отметил Энди Дэй, генеральный директор организации BC Parks Foundation, которая занималась фандрейзинговой кампанией.



Северные морские львы на острове Западный Балленас / edition.cnn.com

Теперь экологи могут контролировать влияние людей на регион. Так как на Западном Балленаси проживает много животных и видов растений, которые под угрозой исчезновения, важно, чтобы фонд защищал экосистемы острова, одновременно давая людям возможность исследовать его уникальные виды.

Это прекрасное место, что просто идеально подходит для катания на байдарках и каноэ, поэтому мы, несомненно, хотим, чтобы люди могли с ним соединиться, но нам нужно убедиться, что это место должным образом защищено, поскольку на острове есть виды, находящиеся под угрозой исчезновения, – добавил Дэй.

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В его водах есть дайвинг морских птиц, косаток и других морских животных. Зимой на его берегах также обитают северные морские львы.