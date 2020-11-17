Ученые обнаружили закрытый бассейн палеоозера под ледяным щитом на северо-западе Гренландии. Геоморфологический анализ и гидрологическое моделирование показали, что это озеро занимало площадь в 7100 квадратных километров.

Читайте также: 8 отелей, которые стоит посетить в ваших мечтах: роскошные фото

Под Гренландским ледяным щитом ученые из Колумбийского университета обнаружили отложения огромного бассейна древнего озера. Судя по всему, это палеоозеро может насчитывать сотни тысяч или миллионы лет и содержать уникальные ископаемые и химические следы прошлых климата и жизни. По словам исследователей, озеро, находившееся на месте обнаруженных следов бассейна, достигало площади около 7100 квадратных километров, а его глубину оценили в 50 – 250 метров.

Это могло бы быть важным хранилищем информации о ландшафте, который сейчас полностью скрыт и недоступен. Если бы мы могли добраться до этих отложений, они могли бы сказать нам, когда лед присутствует или отсутствует, – говорит ведущий исследователь и геофизик ледников Гай Паксман из Колумбийского университета.

Однако из-за пробелов в радиолокационных данных аэрофотоснимков над ледниковым щитом Гренландии неизвестно, все долины соединены в одну длинную извилистую реку или это просто сегменты разрозненных явлений.



Ученые нанесли на карту очертания озера / meteoprog.ua

С помощью компьютерного моделирования исследователи изучили долину, изменяя параметры глубины. Они рассчитали, как вода может таять на поверхности ледника и просачиваться в его основания. Большинство информации они получили от самолетов, летевших на малой высоте над ледяным щитом в рамках миссии NASA IceBridge.

Мы работаем, чтобы попытаться понять, как ледяной щит Гренландии вел себя в прошлом. Это важно, если мы хотим понять, как он будет вести себя в последующие десятилетия, – говорит Паксман.

Интересно: Исчезающие Афины: почему стоит посетить греческую столицу как можно скорее

Как объясняют исследователи, открытый ими бассейн может оказаться "важным местом для будущего подледного бурения и изучения отложений, которые способны предоставить ценную информацию о ледниковой, климатологической и экологической истории" региона. Однако из-за того, что верхняя часть древних пород находится на 1,8 километра ниже нынешней поверхности льда, бурение будет сложной задачей, хотя и не невозможной.