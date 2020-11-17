Вчені виявили закритий басейн палеоозера під крижаним щитом на північному заході Гренландії. Геоморфологічний аналіз і гідрологічне моделювання показали, що це озеро займало площу до 7100 квадратного кілометра.

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Під Гренландським крижаним щитом вчені з Колумбійського університету виявили відкладення величезного басейну стародавнього озера. Судячи з усього, це палеоозеро може налічувати сотні тисяч або мільйони років і містити унікальні копалини й хімічні сліди минулих клімату і життя. За словами дослідників, озеро, що знаходилося на місці виявлених слідів басейну, досягало площі близько 7100 квадратних кілометрів, а його глибину оцінили в 50 – 250 метрів.

Це могло б бути важливим сховищем інформації про ландшафт, який зараз повністю прихований і недоступний. Якби ми могли дістатися до цих відкладень, вони могли б сказати нам, коли лід присутній або відсутній, – говорить провідний дослідник і геофізик льодовиків Гай Паксман з Колумбійського університету.

Однак через прогалини в радіолокаційних даних аерофотознімків над льодовиковим щитом Гренландії невідомо, чи всі долини з'єднані в одну довгу звивисту річку або це просто сегменти розрізнених явищ.



Вчені нанесли на карту обриси озера / meteoprog.ua

За допомогою комп'ютерного моделювання дослідники вивчили долину, змінюючи параметри глибини. Вони розрахували, як вода може танути на поверхні льодовика і просочуватися до його заснування. Більшість інформації вони отримали від літаків, що летіли на малій висоті над крижаним щитом в рамках місії NASA IceBridge.

Ми працюємо, щоб спробувати зрозуміти, як крижаний щит Гренландії поводився в минулому. Це важливо, якщо ми хочемо зрозуміти, як він буде поводитися в наступні десятиліття, – каже Паксман.

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Як пояснюють дослідники, відкритий ними басейн може виявитися "важливим місцем для майбутнього підлідного буріння і вивчення відкладень, які здатні надати цінну інформацію про льодовикову, кліматологічну та екологічну історію" регіону. Однак через те, що верхня частина древніх порід знаходиться на 1,8 кілометра нижче нинішньої поверхні льоду, буріння буде складним завданням, хоча і не неможливим.