Канадські екоактивісти зібрали 1,7 мільйона доларів, щоб придбати острів площею 100 акрів, який розташований у морі Селіш.

З якою метою вони купили острів, розповідає Travel24.

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Називається він Західний Балленас та лежить неподалік канадської провінції Британська Колумбія. Тут планували спорудити будинки, аби захистити його від забудовників – активісти зібрали необхідну суму та купили його, щоб перетворити на громадський парк.

Він був названим однією із 10 найкращих локацій біорізноманіття у морі Селіш біля узбережжя Британської Колумбії, однією з наших екосистем, що знаходяться під найбільшою загрозою. Його роззонували для розвитку, тому, якщо ми його не купимо, його розділять на кілька ділянок, та побудують там будинки, – розповів Енді Дей, генеральний директор організації BC Parks Foundation, яка займалася фандрейзинговою кампанією.



Північні морські леви на острові Західний Балленас / edition.cnn.com

Тепер природоохоронці можуть контролювати вплив людей на регіон. Через те, що на Західному Балленасі проживає багато тварин та видів рослин, які під загрозою зникнення, важливо, щоб фонд захищав екосистеми острова, одночасно даючи людям можливість досліджувати його унікальні види.

Це прекрасне місце і просто ідеально підходить для катання на байдарках та каное, тому ми, безсумнівно, хочемо, щоб люди могли з ним поєднатися, але нам потрібно переконатися, що це місце належним чином захищене, оскільки на острові є види, що перебувають під загрозою зникнення, – додав Дей.

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У його водах є дайвінг морських птахів, косаток та інших морських тварин. Взимку на його берегах також мешкають північні морські леви.