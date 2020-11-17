На Канарських островах величезний шматок скелі впав в океан на очах у людей. Туристи іспанського острівного курорту зняли на відео шокуючий момент обвалення.

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На іспанському курорті Валле-Гран-Рей на острові Ла Гомера в момент обвалення скелі перебували на пляжі декілька людей. Частина скелі впала в воду, піднявши високий стовп пилу.

На місце події прибули рятувальники. Вони не виключають, що під завалами можуть бути люди, оскільки на узбережжі розташована стоянка будинків на колесах.

Desplazados efectivos de seguridad y perros especializados en búsqueda de personas al lugar. Sitio peligroso y de prohibido acceso. Aunque parezca estabilizado, hay grietas, con lo que el riesgo de repetición existe. Máxima precaución y todo el apoyo a la isla de La Gomera. pic.twitter.com/yx7NIDF7By — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) November 14, 2020

Як видно на відео, висока скеля раптово починає руйнуватися, піднімаючи в повітря пил, а потім валиться вниз, прямо на припарковані автомобілі, і частково зникає у воді.

Пляж Аргага зараз офіційно закритий для відвідувань через тріщини в скелях. Влада побоюється повторних обвалів.