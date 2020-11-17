На Канарах обвалилася скеля в океан: очевидці зняли цей момент – шокуюче відео
На Канарських островах величезний шматок скелі впав в океан на очах у людей. Туристи іспанського острівного курорту зняли на відео шокуючий момент обвалення.
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На іспанському курорті Валле-Гран-Рей на острові Ла Гомера в момент обвалення скелі перебували на пляжі декілька людей. Частина скелі впала в воду, піднявши високий стовп пилу.
На місце події прибули рятувальники. Вони не виключають, що під завалами можуть бути люди, оскільки на узбережжі розташована стоянка будинків на колесах.
Як видно на відео, висока скеля раптово починає руйнуватися, піднімаючи в повітря пил, а потім валиться вниз, прямо на припарковані автомобілі, і частково зникає у воді.
Пляж Аргага зараз офіційно закритий для відвідувань через тріщини в скелях. Влада побоюється повторних обвалів.
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