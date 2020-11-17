На Канарских островах огромный кусок скалы упал в океан на глазах у людей. Туристы испанского островного курорта сняли на видео шокирующий момент обрушения.

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На испанском курорте Валле-Гран-Рей на острове Ла Гомера в момент обрушения скалы находились на пляже несколько человек. Часть скалы упала в воду, подняв высокий столб пыли.

На место происшествия прибыли спасатели. Они не исключают, что под завалами могут быть люди, поскольку на побережье расположена стоянка домов на колесах.

Desplazados efectivos de seguridad y perros especializados en búsqueda de personas al lugar. Sitio peligroso y de prohibido acceso. Aunque parezca estabilizado, hay grietas, con lo que el riesgo de repetición existe. Máxima precaución y todo el apoyo a la isla de La Gomera. pic.twitter.com/yx7NIDF7By — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) November 14, 2020

Как видно на видео, высокая скала внезапно начинает разрушаться, поднимая в воздух пыль, а потом валится вниз, прямо на припаркованные автомобили, и частично исчезает в воде.

Пляж Аргага сейчас официально закрыт для посещений из-за трещины в скалах. Власти опасаются повторных обвалов.