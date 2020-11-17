На Канарах обвалилась скала в океан: очевидцы сняли этот момент – шокирующее видео
На Канарских островах огромный кусок скалы упал в океан на глазах у людей. Туристы испанского островного курорта сняли на видео шокирующий момент обрушения.
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На испанском курорте Валле-Гран-Рей на острове Ла Гомера в момент обрушения скалы находились на пляже несколько человек. Часть скалы упала в воду, подняв высокий столб пыли.
На место происшествия прибыли спасатели. Они не исключают, что под завалами могут быть люди, поскольку на побережье расположена стоянка домов на колесах.
Как видно на видео, высокая скала внезапно начинает разрушаться, поднимая в воздух пыль, а потом валится вниз, прямо на припаркованные автомобили, и частично исчезает в воде.
Пляж Аргага сейчас официально закрыт для посещений из-за трещины в скалах. Власти опасаются повторных обвалов.
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