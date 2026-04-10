Лондон и рядом не стоял: в этом городе выпадает больше всего дождей, но сие не единственная его изюминка
- Черапунджи в Индии получает около 12 000 миллиметров осадков в год, что делает его одним из самых влажных мест в мире.
- Город известен также живыми мостами из корней каучуковых деревьев, которые выращивают местные племена кхаси.
Когда туристы думают о дождливом городе, в первую очередь часто приходит на ум Лондон. Но в британской столице фиксируют в среднем где-то 600 миллиметров осадков в год.
А вот в Черапунджи, это небольшой городок в индийском в индийском штате Мегхалая, сей показатель выше аж в 20 раз. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.
12 метров дождя в год и живые мосты из корней: что прячет от туристов индийский город Черапунджи?
Черапунджи (местное название – Сохра) расположен на высоте 1300 метров над уровнем моря на плато Шиллонг в горном районе Индии Кхаси. Собственно, география объясняет феноменальную "мокрость" – влажные муссонные ветры с Бенгальского залива упираются в горные склоны и высвобождают почти всю воду сразу.
Поэтому ежегодно здесь выпадает в среднем около, только представьте, 12 тысяч миллиметров (это 12 метров, именно так) осадков. Правда, соседнее село Маусинрам сегодня считают официально самым влажным местом Земли, но это по среднегодовым показателям – 11 802 миллиметра против 11 359 в Черапунджи.
Но именно в Черапунджи зафиксировали абсолютный рекорд за один год – 26 461 миллиметр в 1861 году. А еще и рекорд за один месяц – 9 299 миллиметров в июле того же года. Так, эти рекорды до сих пор не побиты, и именно поэтому сюда едут туристы со всего мира.
Как выглядит городок в Индии, где выпадает больше всего дождей в мире – Черапунджи: смотрите видео KanishkGupta
Дождь здесь идет непрерывно около 5 месяцев, с июня по октябрь. Остаток года город выглядит совсем иначе – с ноября по февраль здесь сухой и прохладный сезон, холмы покрыты туманом, а вокруг – буйная тропическая зелень. Среднегодовая температура – всего 17 градусов, так что это не жаркий индийский юг, а скорее прохладный горный курорт.
Главная же туристическая фишка Черапунджи – живые мосты. Местное племя кхаси в течение сотен лет выращивает их из корней каучукового дерева над реками и ущельями. Некоторые из таких мостов выдерживают вес десятков людей одновременно и достигают 30 метров в длину.
Рядом – джунгли и более 1500 пещер, большинство из которых еще не исследованы. В общем, как отмечает incredibleindia.gov.in, Черапунджи захватывает гостей пышными пейзажами, величественными водопадами и живыми мостами из корней. Главное – не приезжать в сезон дождей.
Дивали – "праздник огней" – ежегодно превращает индийские города Дели, Мумбаи, Джайпур, Варанаси и Амритсар в сказочные декорации. Улицы, храмы и дома сияют тысячами ламп, в небе цветут фейерверки, а столы ломятся от традиционных сладостей. Праздник отмечают целых пять дней.
Храм Кайласанатх в индийском комплексе пещер Эллора – один из самых удивительных архитектурных объектов в мире. Его не строили, а вытесывали сверху вниз из сплошной базальтовой скалы. А продолжалось это аж 150 лет, и до сих пор остается загадкой, как древние строители без современных технологий смогли создать такой монолитный храм.
Частые вопросы
Почему Черапунджи считают одним из самых влажных мест на Земле?
Черапунджи является одним из самых влажных мест на Земле из-за муссонных ветров с Бенгальского залива, которые упираются в горные склоны и высвобождают большое количество осадков – в среднем около 12 000 миллиметров в год.
Какая уникальная особенность живых мостов в Черапунджи?
Уникальная особенность живых мостов в Черапунджи заключается в том, что местное племя кхаси выращивает их из корней каучукового дерева. Эти мосты могут выдерживать вес десятков людей одновременно и достигают 30 метров в длину.
Какой климатический режим характерен для Черапунджи в течение года?
Черапунджи имеет дождливый сезон, длящийся с июня по октябрь, когда вода падает с неба непрерывно. А с ноября по февраль здесь сухой и прохладный сезон со среднегодовой температурой около 17 градусов.