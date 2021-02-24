Лишь в 2024 году украинские аэропорты смогут восстановить "доковидний" пассажиропоток в 25миллионов человек. И это оптимистичный прогноз.

Об этом заявил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины Кирилл Хомяков на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура".

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По словам политика, с 2016 по 2019 год пассажиропоток в Украине вырос в два раза.

Это наибольшие темпы роста в Европе, которые только были. Это очень мощно и доказывает то, что потенциал его дальнейшего роста в Украине после восстановления "доковидного" периода – колоссальный,

– заявил Хомяков.

Согласно пессимистическому прогнозу, в 2024 году украинским аэропортам удастся восстановить пассажиропоток только на уровне 18 миллионов пассажиров.

Хомяков добавил, что в Украине сейчас существует низкий уровень авиамобильный населения - 0,5. В Молдове он составляет 0,8, Румынии - 1,1, Польше - 1,2.

Если мы выйдем на уровень Польши – это будет уже 45 миллионов пассажиров в год,

– добавил политик.

Также министр культуры Александр Ткаченко спрогнозировал, что на восстановление туристической сферы можно рассчитывать не ранее 2023 года. Еще Министерство культуры и информационной политики планирует разработать туристическую карту Украины и модернизировать туристическую сферу.