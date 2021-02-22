Государство планирует отменить уплату налога на добавленную стоимость для внутренних авиационных перевозок. Это должно создать позитивные условия для развития отечественных авиакомпаний и регионального авиасообщения.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

Читайте также: Скидки на авиабилеты до 50%: МАУ устроила для своих клиентов большую весеннюю распродажу

Также он анонсировал создание государственного авиационного перевозчика в 2021 году.

Украина получит понятного государственного национального авиаперевозчика, который сможет решать не только вопросы туризма, но и вопросы государства,

– заявил Тимошенко.

Прошлой весной, в начале пандемии COVID-19, пришлось привлекать частные авиакомпании для эвакуации граждан Украины из других стран. В подобных случаях можно будет использовать именно государственным авиаперевозчиком.

Все это будет решать большой национальный авиаперевозчик, который будет, надеюсь, известный по всему миру. И нам не то что не стыдно, а все в мире будут знать, что это украинский авиаперевозчик,

– заявил заместитель руководителя Офиса Президента.

Смотрите выступление Владимира Зеленского на Всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура":