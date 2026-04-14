Не Нью-Йорк или Лос-Анджелес: какой город в США резко стал суперпопулярным среди туристов

Столица Пенсильвании, Харрисбург, неожиданно стала одним из самых популярных городов США для туризма. За прошлый год этот малоизвестный город принял рекордные более 1,5 миллиона посетителей и не планирует сбавлять темпы.

Штат Пенсильвания у большинства ассоциируется с Филадельфией или Питтсбургом, который, кстати, недавно признали самым модным городом северо-востока США, а о Харрисбурге вообще мало кто знает. Но на самом деле в этом и кроется причина популярности этого города. Об этом сообщает Travel Off Path.

Почему столица Пенсильвании стала популярной среди туристов?

Харрисбург бьет рекорды в туризме не просто так. Сейчас многие путешественники предпочитают малоизвестные города, которые еще не заполонили толпы туристов, а Харрисбург – именно такой город. Столица Пенсильвании манит туристов своим историческим шармом и живописными видами на реку Сасквеганна.

Харрисбург прекрасно подходит для спокойного отдыха – здесь есть исторические кварталы для медленных прогулок, можно отправиться в круиз по реке и тому подобное. Кроме того, из Харрисбурга можно отправиться в Hersheypark – крупнейший парк развлечений в штате Пенсильвания.

Город Харрисбург / Фото Depositphotos

Что обязательно надо увидеть в Харрисбурге?

Как пишет Visit Hershey & Harrisburg, жемчужиной Харрисбурга является здание Капитолия, купол которого возвышается над всем городом. Туристы могут забронировать бесплатную экскурсию с гидом по Капитолию и узнать об истории и удивительной архитектуре здания.

Сити-Айленд – это место, где можно увидеть, как местные проводят время с семьями, играют в игры на фоне реки и встречают красивый закат. Вечером Сити-Айленд превращается в эпицентр вечеринок и громкой музыки.

Также туристам стоит прогуляться по художественному району города, чтобы полюбоваться интересными муралами, посетить местные музеи, чтобы окунуться в историю региона, и посетить Епископальный собор Святого Стефана.

