Люди плачут и теряют сознание, но идут на них снова и снова: 3 самых страшных горки в мире

Американские горки когда-то были просто развлечением для детей. Но современные аттракционы – уже совсем другая история, ибо это инженерные монстры, способные разогнать человека до скорости спортивного болида и бросить его вниз с высоты небоскреба.

Но какие из них вне конкуренции даже среди самых страшных? Здесь есть варианты по разным критериям, поэтому 24 Канал охотно расскажет обо всем этом подробнее.

Какие 3 американских горки чаще всего называют самыми жуткими в мире?

Среди тысяч американских горок в мире, а это очень популярное развлечение, выбрать самые страшные не просто – ведь есть разные критерии страха. Но мы попытались остановиться на основных, и вот какой в итоге получился рейтинг.

Критерий первый – цифровые рекорды . Falcon's Flight в Саудовской Аравии – единственный аттракцион, который в 2026 году удерживает сразу три таких, занесенных в Книгу Гиннесса – по высоте, скорости и длине трассы.

Критерий второй – психологический эффект . Top Thrill 2 здесь безоговорочный чемпион – ни одна другая горка не воспроизводит ощущение полностью вертикального свободного падения так чисто и безжалостно.

И критерий третий – физический эффект. Pantherian в Вирджинии, также в США, является единственной горкой в мире, где после открытия администрация дважды переделывала трассу из-за массовых жалоб на головокружение.

Другими словами, каждая из этих горок суперстрашная по-своему, в трех разных измерениях страха. И именно это, пусть как ни парадоксально, делает их аттракционами, после которых люди кричат: "Больше никогда", – а потом становятся в очередь снова.

Невероятный опыт спуска на Falcon's Flight: смотрите видео CoasterStudios

Чем особенный Falcon's Flight, тройной рекордсмен в Эр-Рияде?

31 декабря 2025 года в парке Six Flags Qiddiya City вблизи Эр-Рияда в Саудовской Аравии открыли аттракцион Falcons Flight, который уже успел установить три мировых рекорда Гиннесса. Эти американские горки самые высокие в мире – 163 метра, самые быстрые в мире – 250 километров в час, а еще и самые длинные – 4250 метров.

Интересно, что перепад высот (разница между самой высокой и самой низкой точками маршрута) даже больше, чем высота самой конструкции. Дело в том, что трек ныряет в ущелье ниже стартового уровня, поэтому весь сброс получается аж в 195 метров.

Falcons Flight – это захватывающая поездка высокого уровня, невероятное инженерное достижение и свидетельство того, сколько могут достичь авантюрные инженеры, которые работают с, очевидно, неограниченным бюджетом,

– поделился мнением на coasterbuzz.com журналист Ричард Баннистер.

Действительно, производитель, а это швейцарская компания Intamin, специально для этой локации разработала новый тип вагончиков exa coasters, потому что ни одна другая предыдущая технология не выдержала бы таких нагрузок. Весь парк, к слову, занимает 32 гектара и предлагает 28 аттракционов, как указано на sixflagsqiddiyacity.com.

Вертикальное падение назад на Top Thrill 2 – это, согласимся, незаурядный шок: смотрите видео CedarPointVideos

Почему Top Thrill 2 в США заставляет людей плакать?

Top Thrill 2 в Cedar Point в штате Огайо в США открыли в мае 2024 года, и это был полностью переделанный легендарный Top Thrill Dragster, работавший с 2003 по 2021. Сейчас здесь самые высокие, 128 метров, американские горки в Северной Америке и вторые по скорости, 193 километра в час, в мире.

Однако там есть одна уникальность – это система тройного запуска. Сначала вперед до 119 километров в час, затем обратно до 163 по отвесной башне, и наконец снова вперед до максимальной скорости через 128-метровый топ-хэт, как пишет rcdb.com – цилиндрическую "шляпу", которую вагончики преодолевают вертикально.

Именно обратный вертикальный запуск в небо с бешеной скоростью – психологически один из самых мощных по эмоциям моментов в индустрии. Человек летит спиной вперёд просто вверх и не видит куда, что буквально заставляет плакать и даже смеяться от страха.

А это отличный пример, какие эмоции люди испытывают на Pantherian: смотрите видео Coastervisuals98

Как Pantherian дарит головокружительные космические нагрузки?

Сначала эти горки носили название Intimidator 305 – в память о легендарном пилоте NASCAR Дейле Эрнхардте-старшем, который погиб в 2001 году на трассе Дайтона-500. Его прозвище было как раз Интимидатор. С 2025 года это Pantherian в Kings Dominion, что в штате Вирджиния в США.

Высота этой конструкции также впечатляет – 93 метра, а первый спуск идет под углом 85 градусов, как пишет sixflags.com, с максимальной скоростью в 145 километров в час. Однако главная фишка этих горок – не скорость, а мощная G-нагрузка на первом крутом повороте.

Она настолько сильная, что после открытия в 2010 году администрация дважды переделывала трассу и ставила дополнительные тормоза, потому что у пассажиров случалось кратковременное головокружение. Кстати, на сегодня это один из самых обсуждаемых аттракционов в тиктоке среди любителей американских горок – из-за уникального ощущения, которое невозможно сравнить ни с какими другими горками.

Какие интересные факты о других впечатляющих аттракционах в мире стоит знать?

В тематическом парке Chessington World of Adventures в Великобритании в 2027 году откроют масштабную зону, посвященную игре Minecraft. Но уже в 2026 там будет работать новая зона по мотивам мультсериала "Щенячий патруль" с аттракционами, игровыми площадками и встречами с персонажами.

А в легендарном парке Пратер, расположенном в Вене, уже не только стоит старейшее в мире колесо обозрения 1897 года. В 2025 году там открыли новый гиркокат Wiener Looping от Mack Rides, и теперь Пратер предлагает и классический аттракцион со 125-летней историей, и современный экстрим в одном месте.