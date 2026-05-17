Але які з них поза конкуренцією навіть серед найстрашніших? Тут є варіанти через різні критерії, тож 24 Канал залюбки розповість про все це докладніше.

Які 3 американські гірки найчастіше називають найбільш моторошними у світі?

Серед тисяч американських гірок у світі, а це дуже популярна розвага, обрати найстрашніші не просто – адже є різні критерії страху. Але ми спробували зупинитися на основних, і ось який у підсумку вийшов рейтинг.

Критерій перший – цифрові рекорди . Falcon's Flight у Саудівській Аравії – єдиний атракціон, який у 2026 році утримує одразу три таких, занесених до Книги Гіннесса – за висотою, швидкістю і довжиною траси.

Критерій другий – психологічний ефект . Top Thrill 2 тут беззаперечний чемпіон – жодна інша гірка не відтворює відчуття цілковито вертикального вільного падіння так чисто і безжально.

І критерій третій – фізичний ефект. Pantherian у Вірджинії, також у США, є єдиною гіркою у світі, де після відкриття адміністрація двічі переробляла трасу через масові скарги на запаморочення.

Іншими словами, кожна з цих гірок суперстрашна по-своєму, у трьох різних вимірах страху. І саме це, хоч нехай як парадоксально, робить їх атракціонами, після яких люди кричать: "Більше ніколи", – а потім стають у чергу знову.

Неймовірний досвід спуску на Falcon's Flight: дивіться відео

Чим особливий Falcon's Flight, потрійний рекордсмен в Ер-Ріяді?

31 грудня 2025 року у парку Six Flags Qiddiya City поблизу Ер-Ріяда у Саудівській Аравії відкрили атракціон Falcons Flight, який вже встиг встановити три світові рекорди Гіннесса. Ці американські гірки найвищі у світі – 163 метри, найшвидші у світі – 250 кілометрів на годину, а ще й найдовші – 4250 метрів.

Цікаво, що перепад висот (різниця між найвищою та найнижчою точками маршруту) навіть більший, ніж висота самої конструкції. Річ у тім, що трек пірнає в ущелину нижче стартового рівня, тож весь скид виходить аж у 195 метрів.

Falcons Flight – це захоплива поїздка найвищого рівня, неймовірне інженерне досягнення та свідчення того, скільки можуть досягти авантюрні інженери, які працюють з, очевидно, необмеженим бюджетом,

– поділився думкою на coasterbuzz.com журналіст Річард Банністер.

Дійсно, виробник, а це швейцарська компанія Intamin, спеціально для цієї локації розробила новий тип вагончиків exa coasters, бо жодна інша попередня технологія не витримала б таких навантажень. Весь парк, до слова, займає 32 гектари й пропонує 28 атракціонів, як вказано на sixflagsqiddiyacity.com.

Вертикальне падіння назад на Top Thrill 2 – це, погодьмося, неабиякий шок: дивіться відео

Чому Top Thrill 2 у США змушує людей плакати?

Top Thrill 2 у Cedar Point у штаті Огайо в США відкрили у травні 2024 року, і це був повністю перероблений легендарний Top Thrill Dragster, що працював з 2003 по 2021. Нині тут найвищі, 128 метрів, американські гірки у Північній Америці та другі за швидкістю, 193 кілометри на годину, у світі.

А проте там є одна унікальність – це система потрійного запуску. Спочатку вперед до 119 кілометрів на годину, потім назад до 163 прямовисною вежею, і нарешті знову вперед до максимальної швидкості через 128-метровий топ-хет, як пише rcdb.com – циліндричний "капелюх", який вагончики долають вертикально.

Саме зворотний вертикальний запуск у небо з шаленою швидкістю – психологічно один із найпотужніших за емоціями моментів в індустрії. Людина летить спиною вперед просто вгору і не бачить куди, що буквально змушує плакати й навіть сміятися від страху.

А це чудовий приклад, які емоції люди відчувають на Pantherian: дивіться відео

Як Pantherian дарує запаморочливі космічні навантаження?

Спершу ці гірки мали назву Intimidator 305 – у пам'ять про легендарного пілота NASCAR Дейла Ернхардта-старшого, який загинув у 2001 році на трасі Дайтона-500. Його прізвисько було якраз Інтимідатор. З 2025 це Pantherian у Kings Dominion, що у штаті Вірджинія у США.

Висота цієї конструкції також вражає – 93 метри, а перший спуск іде під кутом 85 градусів, як пише sixflags.com, із максимальною швидкістю у 145 кілометрів на годину. Однак головна фішка цих гірок – не швидкість, а потужне G-навантаження на першому крутому повороті.

Воно настільки сильне, що після відкриття у 2010 році адміністрація двічі переробляла трасу та ставила додаткові гальма, бо у пасажирів ставалося короткочасне запаморочення. До речі, на сьогодні це один із найбільш обговорюваних атракціонів у тіктоці серед любителів американських гірок – через унікальне відчуття, яке неможливо порівняти з жодними іншими гірками.

Які цікаві факти про інші здатні вразити атракціони у світі варто знати?

У тематичному парку Chessington World of Adventures у Великій Британії у 2027 році відкриють масштабну зону, присвячену грі Minecraft. Але вже у 2026 там працюватиме нова зона за мотивами мультсеріалу "Щенячий патруль" з атракціонами, ігровими майданчиками та зустрічами з персонажами.

А у легендарному парку Пратер, розташованому у Відні, вже не тільки стоїть найстаріше у світі колесо огляду 1897 року. У 2025 році там відкрили новий гіркокат Wiener Looping від Mack Rides, тож тепер Пратер пропонує і класичний атракціон із 125-річною історією, і сучасний екстрим в одному місці.