Однако есть условие – турист должен быть полностью вакцинирован против коронавируса. Об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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Эстония открылась для вакцинированных туристов
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что Эстония открывается для туристов из Украины.
Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС,
– указал министр.
Однако и отметил, что ехать в Эстонию могут только полностью вакцинированные туристы.
Напомним, 1 июля стало известно, что две европейские страны полностью открылись для украинцев, сделавших прививку против коронавируса. Речь об Австрии и Нидерландах.
К слову, в тот же день, 1 июля В Европе ввели единые COVID-сертификаты для всех стран ЕС