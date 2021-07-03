Однако есть условие – турист должен быть полностью вакцинирован против коронавируса. Об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Эстония открылась для вакцинированных туристов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал, что Эстония открывается для туристов из Украины.

Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС,

– указал министр.

Однако и отметил, что ехать в Эстонию могут только полностью вакцинированные туристы.

Какие вакцины Эстония признает: на сайте МИД указано, что Эстония признает вакцины, которые официально применяют в Украине (Comirnaty от BioNTech / Pfizer, Vaxzevria и Covishield от AztraZeneca и китайский CoronaVac).

Напомним, 1 июля стало известно, что две европейские страны полностью открылись для украинцев, сделавших прививку против коронавируса. Речь об Австрии и Нидерландах.