Однак є умова – турист повинен бути повністю вакцинованим проти коронавірусу. Про це у твітері розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо COVID-19 відступає: в Естонії скасовують надзвичайну ситуацію

Естонія відкрилася для вакцинованих туристів

Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав, що Естонія відкривається для туристів з України.

Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС,

– вказав міністр.

Однак і наголосив, що їхати в Естонію можуть тільки повністю вакциновані туристи.

Які вакцини Естонія визнає: на сайті МЗС вказано, що Естонія визнає вакцини, які офіційно застосовують в Україні (Comirnaty від BioNTech / Pfizer, Vaxzevria і Covishield від AztraZeneca та китайський CoronaVac).

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що дві європейські країни повністю відкрилися для українців, які мають щеплення проти коронавірусу. Мовиться про Австрію та Нідерланди.

До слова, того ж дня, 1 липня У Європі ввели єдині COVID-сертифікати для всіх країн ЄС