Однак є умова – турист повинен бути повністю вакцинованим проти коронавірусу. Про це у твітері розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо COVID-19 відступає: в Естонії скасовують надзвичайну ситуацію

Естонія відкрилася для вакцинованих туристів

Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав, що Естонія відкривається для туристів з України. 

Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС,
– вказав міністр.

Однак і наголосив, що їхати в Естонію можуть тільки повністю вакциновані туристи.

Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що дві європейські країни повністю відкрилися для українців, які мають щеплення проти коронавірусу. Мовиться про Австрію та Нідерланди. 

До слова, того ж дня, 1 липня У Європі ввели єдині COVID-сертифікати для всіх країн ЄС