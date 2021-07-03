Однак є умова – турист повинен бути повністю вакцинованим проти коронавірусу. Про це у твітері розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Нагадаємо COVID-19 відступає: в Естонії скасовують надзвичайну ситуацію
Естонія відкрилася для вакцинованих туристів
Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав, що Естонія відкривається для туристів з України.
Крок за кроком відновлюємо повноцінну дію безвізу з ЄС,
– вказав міністр.
Однак і наголосив, що їхати в Естонію можуть тільки повністю вакциновані туристи.
Нагадаємо, 1 липня стало відомо, що дві європейські країни повністю відкрилися для українців, які мають щеплення проти коронавірусу. Мовиться про Австрію та Нідерланди.
До слова, того ж дня, 1 липня У Європі ввели єдині COVID-сертифікати для всіх країн ЄС