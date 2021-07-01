Австрия и Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью. Утешительную новость сообщил глава МИД Украины.

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Австрия и Нидерланды открылись для украинцев

В Австрии возможен въезд без регистрации и без карантина с сертификатом полной вакцинации против COVID-19. Почти все, как в допандемические времена.

Полностью вакцинированные граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом,

– написал глава МИД Украины.

Впрочем, есть важные условия: полный курс прививки должен быть проведен не менее чем за 14 дней до пересечения границы и определенными вакцинами. В списке препаратов обеих стран оказался китайский Sinovac, которым прививают украинцев в центрах массовой вакцинации.

Вакцины, которые признает Австрия:

Comirnaty (INN) от BioNtech/Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca Covishield от Serum Institute of India;

COVID-19 Vaccine Janssen от Johnson & Johnson;

mRNA-1273 Covid-19 Vaccine от Moderna;

Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell),

Sinovac.

Также возможен въезд с отрицательным ПЦР-тестом, но необходимо непременно пойти на 10-тидневный карантин. Прекратить его можно, пройдя половину: тогда необходимо предоставить отрицательный результат теста.

У Нидерландов такие же условия въезда, что и у Австрии, правда, несколько отличается список используемых вакцин. Так, будут пускать тех украинцев, которые привиты индийской вакциной Covishield.

Pfizer/BioNTech (Comirnaty),

Astra Zeneca EU (Vaxzevria),

Johnson & Johnson (Janssen),

Moderna (Spikevax),

Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria),

Serum Institute of India (Covishield),

Sinopharm BIBP,

Sinovac.

Напомним, что Германия также недавно разрешила въезд вакцинированным украинцам, которые направляются в страну с туристической целью. Узнать информацию о том, в какие еще страны украинцы могут попасть без помех, можно по этой ссылке.

Паспорта вакцинации и COVID-сертификаты