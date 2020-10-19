Почти каждый современный автомобиль снабжен набором электронных систем безопасности. Реклама утверждает, что электронные помощники позволяют лучше контролировать машину и гораздо снижают риск ДТП. Но дело в том, что электроника всегда может дать сбой. Часто водители беспрекословно ей доверяют, чем идут на неоправданный риск.

Travel24 расскажет, какие именно функции в авто оказываются не такими надежными.

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Большинство автомобилистов не понимают, что системы безопасности имеют некоторые ограничения. Было проведено множество исследований, которые показали, что автомобилисты переоценивают возможности системы слепого слежения за рядностью движения, автоматического экстренного торможения, системы адаптивного круиз-контроля и систему обнаружения пешеходов.

Система контроля "слепых зон"

Этот так называемый девайс использует в себя датчики или камеры, которые установлены под каждым из внешних зеркал заднего вида, непрерывно сканирующих "слепую зону". Но на дороге случаются такие ситуации, в которых датчики не смогут сработать правильно и как нужно. Более того, некоторые системы до сих пор не научились выявлять мотоциклистов и велосипедистов на улице. Это те два вида автотранспортных средств, что крайне быстро и внезапно могут подкрадываться к бортам вашего автомобиля в городском потоке. Поэтому не стоит на все 100% полагаться на эту систему, лучше контролировать ситуацию самому.



Система контроля "слепых зон" / carprofy.ru

Система адаптивного круиз-контроля

Ее роль – удерживать сам автомобиль на фиксированной скорости движущегося впереди автотранспорта, сохраняя тем самым безопасную к нему расстояние. На некоторых современных автомоделях такая система может тормозить, вплоть до полной остановки, в зависимости от того, что происходит перед вашим авто. Сама система на первый взгляд кажется практически идеальной, но и с ней может быть не все в порядке. Сильный дождь, туман или снегопад могут помочь ухудшение всех ее возможностей, а при определенных сценариях и обстоятельствах развития ситуации это может привести и к аварии.



Система адаптивного круиз-контроля / lr-chip.com.ua

Система автоматического экстренного торможения

Проблема системы автоматического экстренного торможения в том, что ее часто путают с другой – системой предупреждения о начале столкновения. Хотя разница очень существенная: первая – это система, предупреждающая, а вторая – непосредственно выполняет экстренное торможение. Поэтому перепутав их, вероятность столкновения высока.

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Система обнаружения пешеходов

Камеры и датчики расположены на машине, постоянно следят за дорогой перед автомобилем и за тротуаром. В том случае, если пешеходы внезапно выходят на дорогу и водитель просто не успевает среагировать, то сразу же автоматически срабатывают тормоза и авто замирает, не причинив никакого вреда пешеходам. Но это в идеале. А вдруг на дорогу выбежит ребенок, и между машин, где система не сможет его увидеть. Почти на 100% можно быть уверенным, что автомобиль просто собьет пешехода. Хоть она и сможет среагировать быстрее самого водителя, тормозной путь еще никто не отменял.



Система обнаружения пешеходов / mind.ua

Надейтесь только на себя, электроника дает сбой!