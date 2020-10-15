Многие водители в путешествие полностью загружают машины, ведь берут все что надо, и не совсем. Однако мало, кто знает, что большое заполнения багажом создает неприятный побочный эффект, который может вылезть прямо на дороге.

Travel24 расскажет как заложенный багажник может испортить ваше путешествие.

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Чаще всего в путешествие берут с собой тонну вещей от количества которых, багажник вашего авто может быть просто в шоке. Большинство водителей вообще не видят в этом проблемы. Считают, что несколько лишних килограммов потребует лишь дополнительного количества бензина. Но на самом деле – все серьезнее.

Прежде всего тормоза из-за лишнего веса изнашиваются гораздо быстрее, поэтому берите в путешествие только то, что действительно необходимо.



Заложенный багажник / avtomir.ua

Но существует опасность, которая вообще не касается ходовых параметров авто – климатическая система.

Ее вентилятор загоняет воздух в салон. Но чтобы свежий воздух попадал внутрь машины, старое (то есть, то которое находилось там раньше) должно куда-то деваться под напором потока, идущего из дефлекторов вентиляции.

Для его удаления в любой машине так или иначе предусмотрены специальные отверстия. Чаще всего, они расположены именно в корме. Их можно узнать по пластиковым решёткам в ​​боковых панелях багажника. И если эту вентиляцию закрыть вещами, то когда вы включите кондиционер, он начнет гнать воздух в салон, откуда ему деваться некуда.



Боковые вентиляции климатической системы в багажнике авто / ta4anu.com.ua

Эффективность климатической установки падает радикально: вроде и дует холодом (или теплом), а толку мало. В сырую погоду это просто опасно: начинается запотевание стекла, мешает водителю видеть то, что происходит вокруг.

Лучшим средством от таких проблем является только одно – при серьезной загрузке багажного отсека, оставлять воздуху доступ к вентиляционным отверстиям. То есть вещи должны быть уложены так, чтобы решетки воздуховодов не были перекрыты даже в случае, когда груз сдвигается в сторону из-за дорожной тряски.

Берите только необходимое в путешествие!