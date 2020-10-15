Багато водіїв у подорож повністю завантажують машини, адже беруть все що треба, і не зовсім. Однак мало, хто знає, що неабияке заповнення багажем створює неприємний побічний ефект, який може вилізти прямо на дорозі.

Travel24 розповість як закладений багажник може зіпсувати вашу подорож.

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Найчастіше у подорож беруть з собою тонну речей від кількості яких, багажник вашого авто може бути просто шокований. Більшість водіїв взагалі не бачать у цьому проблеми. Вважають, що декілька зайвих кілограмів потребують лише додаткової кількості бензину. Але насправді – все серйозніше.

Насамперед гальма через зайву вагу зношуються набагато швидше, тому беріть у подорож лише те, що справді є необхідним.



Закладений багажник / avtomir.ua

Але існує небезпека, яка взагалі не стосується ходових параметрів авто – кліматична система.

Її вентилятор заганяє повітря в салон. Але щоб свіже повітря потрапляло всередину машини, старе (тобто те яке знаходилося там раніше) повинно кудись подітися під напором потоку, що йде з дефлекторів вентиляції.

Для його видалення в будь-якій машині так чи інакше передбачені спеціальні отвори. Найчастіше, вони розташовані саме в кормі. Їх можна впізнати за пластиковими ґратами в бічних панелях багажника. І якщо цю вентиляцію закрити речами, то коли ви ввімкнете кондиціонер, він почне гнати повітря в салон, звідки йому діватися нікуди.



Бокові вентиляції кліматичної системи у багажнику авто / ta4anu.com.ua

Ефективність кліматичної установки падає радикально: начебто і дме холодом (або теплом), а толку мало. У сиру погоду це просто небезпечно: починається запотівання скла, що заважає водієві бачити те, що відбувається навколо.

Найкращим засобом від таких проблем є тільки одне – при серйозному завантаженні багажного відсіку, залишати повітрю доступ до вентиляційних отворів. Тобто речі мають бути укладені так, щоб решітки повітроводів не були перекриті навіть в разі, коли вантаж зсувається в сторону через дорожню тряску.

Беріть лише необхідне в подорож!