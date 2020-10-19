Майже кожен сучасний автомобіль забезпечений набором електронних систем безпеки. Реклама стверджує, що електронні помічники дозволяють краще контролювати машину і набагато знижують ризик ДТП. Але річ у тім, що електроніка завжди може дати збій. Часто водії беззаперечно їй довіряють, чим йдуть на невиправданий ризик.

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Більшість автомобілістів не розуміють, що системи безпеки мають деякі обмеження. Було проведено безліч досліджень, які показали, що автомобілісти переоцінюють можливості системи сліпого стеження за рядністю руху, автоматичного екстреного гальмування, системи адаптивного круїз-контролю та систему виявлення пішоходів.

Система контролю "сліпих зон"

Цей так званий девайс використовує у себе датчики або камери, які встановлені під кожним із зовнішніх дзеркал заднього виду, безперервно скануючих "сліпу зону". Але на дорозі трапляються такі ситуації, в яких датчики не зможуть спрацювати правильно і як потрібно. Більш того, деякі системи досі не навчилися виявляти мотоциклістів і велосипедистів на вулиці. Це ті два види автотранспортних засобів, які вкрай швидко і раптово можуть підкрадатися до бортів вашого автомобіля в міському потоці. Тому не варто на всі 100% покладатися на цю систему, краще контролювати ситуацію самому.



Система контролю "сліпих зон" / carprofy.ru

Система адаптивного круїз-контролю

Її роль – утримувати сам автомобіль на фіксованій швидкості за рухомим попереду автотранспортом, зберігаючи тим самим безпечну до нього відстань. На деяких сучасних автомоделях така система може гальмувати, аж до повної зупинки, в залежності від того, що відбувається перед вашим авто. Сама система на перший погляд здається практично ідеальною, але, і з нею може бути не все в порядку. Сильний дощ, туман або снігопад можуть посприяти погіршення всіх її можливостей, а при певних сценаріях і обставинах розвитку ситуації це може призвести й до аварії.



Система адаптивного круїз-контролю / lr-chip.com.ua

Система автоматичного екстреного гальмування

Проблема системи автоматичного екстреного гальмування в тому, що її часто плутають з іншою – системою попередження про початок зіткнення. Хоча різниця дуже суттєва: перша – це система, що попереджає, а друга – безпосередньо виконує екстрене гальмування. Тому переплутавши їх, ймовірність зіткнення висока.

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Система виявлення пішоходів

Камери й датчики розташовані на машині, постійно стежать за дорогою перед автомобілем і за тротуаром. У тому випадку, якщо пішоходи раптово виходять на дорогу і водій просто не встигає зреагувати, то відразу ж автоматично спрацьовують гальма й авто завмирає, не заподіявши ніякої шкоди пішоходам. Але це в ідеалі. А раптом на дорогу вибіжить дитина, і поміж машин, де система не зможе його побачити. Майже на 100% можна бути впевненим, що автомобіль просто зіб'є пішохода. Хоч вона і зможе зреагувати швидше ніж сам водій, гальмівний шлях ще ніхто не скасовув.



Система виявлення пішоходів / mind.ua

Сподівайтеся тільки на себе, електроніка дає збій!