"Море с желе": эколог объяснила, почему на Азовском побережье наблюдалось нашествие медуз

На Азовском море уже некоторое время наблюдают различные природные явления, которые портят отдых. В частности, чаще всего туристы жалуются на медуз, которые заполонили берег моря.

Сейчас соленость Азовского моря приближается к солености Черного, то есть она достаточно высока. Как отметила заведующая лабораторией гидробиологических и эколого-токсикологических исследований Института рыбного хозяйства и экологии моря Вера Гетьманенко, медузам комфортно в такой среде.

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Азовское море заполонили медузы: причины

Еще в 70-х годах было такое же безумное море, как сейчас, когда было нашествие медуз до тех пор, пока море не стало распресняться и медузы на некоторое время исчезли, – рассказала экспертка.

По ее словам, они всегда были, но в южной части моря, у Керченского пролива. Как известно, весной медузы заходят через Керченский пролив в Азовское море, зимуют и размножаются там.

И поэтому их численность очень велика. Хотя по сравнению с 70-ми годами их меньше, – отметила Гетьманенко.

Она также добавила, что распреснение Азовского моря – "нормальный процесс", который проходит циклически. Как считают специалисты, примерно в течение 40 лет. Заведующая лабораторией говорит, что пока невозможно спрогнозировать, будет ли такой процесс снова.

Медузы оставляют ожоги на теле человека, так как имеют "жалящие клетки, которые токсичны". Как правило, они недолговечны, но очень болезненные.

Нашествие медуз на курортах Украины: коротко