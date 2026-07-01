Киевское море – не единственное: во Львовской области тоже есть свой уникальный водоем

О Киевском море знают почти все, а вот о Львовском слышали далеко не все. На самом деле так называют Яворовский карьер – самый глубокий искусственный водоем Украины, который каждое лето привлекает тысячи отдыхающих.

В Украине есть немало мест, которые легко спутать с морским побережьем. Одно из них – Яворовский карьер во Львовской области, который туристы давно прозвали Львовским морем или Яворовским морем.

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Почему Яворовский карьер называют Львовским морем?

Яворовский карьер расположен примерно в 50 километрах от Львова и всего в пяти километрах от Яворова. Когда-то здесь работал крупнейший в Европе карьер по добыче серы, однако после прекращения работ в середине 1990-х годов территорию решили рекультивировать.

Как сообщает Funtime, в течение 2002–2006 годов карьер постепенно заполняли водами реки Шкло и грунтовыми водами, в результате чего образовалось самое большое по объему воды и самое глубокое искусственное озеро Украины.

Как выглядит Яворовское море: смотреть видео

Площадь водоема составляет около 6,1 квадратного километра, а максимальная глубина достигает примерно 70 метров. Именно благодаря своим масштабам и волнам, которые при сильном ветре могут достигать полутора метров, озеро получило неофициальное название "Львовское море".

Где можно отдохнуть на Яворовском карьере?

Летом сюда приезжают не только для того, чтобы искупаться. На озере популярны катание на лодках, гребля, рыбалка и просто отдых на берегу. Вокруг водоема обустроены как платные пляжные комплексы с шезлонгами, туалетами и другой инфраструктурой, так и бесплатные пляжи. Последние позволяют отдохнуть без дополнительных затрат, однако стоит учитывать, что на них, как правило, нет тени, санитарных зон и других удобств.

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Как добраться до Яворовского карьера?

Помимо пляжного отдыха, неподалеку можно посетить природные и исторические достопримечательности, в частности орнитологический заказник, старинные церкви и город Яворов. Добраться до Яворовского карьера удобнее всего на автомобиле из Львова по трассе М10 в направлении Яворова, а дальше – по указателям к водоему.

Поскольку часть береговой линии заросла камышом, туристам рекомендуется пользоваться обустроенными подъездами и официальными зонами отдыха.

Где находится Яворовский карьер: смотрите на картах.