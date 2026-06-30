Организатор женских бань Марта Метелюк поделилась в Instagram тремя необычными местами, куда можно сбежать от городской жары.

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Где во Львове можно освежиться летом?

Источник Пречистой Девы Марии

Эту локацию можно найти во Львове возле Высокого замка. Источник расположен почти в центре города, поэтому сюда можно прийти пешком или приехать на машине.

Автор видеоролика отметила, что здесь чисто, уютно и довольно приятно находиться. Но следует учесть, что вода здесь холодная, поскольку температура колеблется от 8 до 10 градусов.

Источник у Медовой пещеры

Живописная локация в лесу небольшая, но идеально подходит для тех, кто хочет уединиться подальше от людей. Второй источник расположен в лесопарке, поэтому выглядит довольно уютно, а неподалеку находится пруд, так что можно даже выделить время на прогулку.

Источник у Чатовых скал

Последняя локация расположена за городом, в Винниковском лесу. Доехать до источника можно со стороны села Лисиничи. В отличие от двух предыдущих – этот водоем уже намного больше и глубже.

Источник выглядит очень красиво в разное время года, поэтому с лета здесь можно начать закаляться, чтобы навещать источник осенью или зимой.

Как выглядят 3 источника: смотрите видео

Эти источники станут прекрасной альтернативой многолюдным местам отдыха в летнее время. Однако стоит понимать, что вода в источниках довольно холодная, поэтому погружаться нужно осторожно и постепенно, чтобы организм привык к таким температурам.