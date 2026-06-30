В 1956 году между Козельниками и рекой Зуброй был создан искусственный водоем – Пионерское озеро, которое стало крупнейшей зоной отдыха Львова. Оно просуществовало недолго, но успело стать любимым местом львовян. Подробнее об этом озере рассказывает 24 Канал.

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Что известно об озере на Сыхове?

Пионерское озеро площадью 20 гектаров наполняли воды реки Зубры. Для этого даже специально построили дамбу. По выходным у озера работал буфет, а также пункт проката лодок. Кстати, остатки фундамента буфета можно увидеть даже сегодня.

Также здесь был обустроен пляж, где местные купались и загорали, и даже стоял спасательный пункт, чтобы следить за безопасностью на воде. В озере было много рыбы и раков, поэтому посетители могли порыбачить за дополнительную плату.

Пионерское озеро на Сыхове / Фото "Сыхов Медиа"

Зимой, когда водоем покрывался льдом, его использовали как каток. Дети приходили играть в хоккей и кататься на коньках.



Где находилось Сиховское озеро / Фото rdzs

Куда исчезло Сиховское озеро?

Озеро просуществовало недолго. Советские власти начали сбрасывать отходы с заводов и некоторых домов в реку Зубру, чем загрязнили ее. Водоем, в свою очередь, мелел и постепенно превращался в болото. Из-за этого в середине 1980-х годов Пионерское озеро спустили и больше не наполняли.

История Сиховского озера: видео the.madaa

Сейчас на месте озера находится живописная поляна, на которой в теплые дни собираются львовяне. Здесь устраивают пикники и семейные вылазки на природу. При этом мало кто знает, что именно здесь когда-то был водоем.

Поляна, на которой когда-то было озеро / Фото Софии Минджосы для 24 Канала

Где освежиться в жару под Львовом?

Ранее мы рассказывали о трех местах с бассейнами во Львове и окрестностях, где можно отдохнуть в жару. Цены на вход по выходным колеблются в пределах 750 – 1800 гривен со взрослого. Бронировать места нужно заранее, так как они быстро раскупаются.

Кроме того, недалеко от Львова есть немало озер. Правда, на Задорожное, что в 40 километрах от города, сейчас советуют не ехать или приезжать очень рано. Дело в том, что по выходным на въезде и выезде здесь образуются огромные пробки, в которых придется провести немало времени.