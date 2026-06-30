У 1956 році між Козельниками і річкою Зуброю створили штучну водойму – Піонерське озеро, яке стало найбільшою відпочинковою зоною Львова. Проіснувало воно не довго, але встигло стати улюбленим місцем львів'ян. Детальніше про це озеро розповідає 24 Канал.

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Що відомо про озеро на Сихові?

Піонерське озеро, площею у 20 гектарів, наповнювали води річки Зубри. Для цього навіть спеціально збудували дамбу. На вихідних біля озера працював буфет, а також пункт прокату човнів. До речі, залишки фундаменту буфету можна побачити навіть сьогодні.

Також тут був облаштований пляж, де місцеві купалися і засмагали, і навіть стояв рятувальний пункт, щоб стежити за безпекою у воді. В озері було багато риби й раків, тож відвідувачі могли порибалити за додаткову плату.

Піонерське озеро на Сихові / Фото "Сихів Медіа"

Взимку, коли водойма покривалася кригою, її використовували як ковзанку. Діти приходили грати в хокей і кататися на ковзанах.



Де було розташоване Сихівське озеро / Фото rdzs

Куди зникло Сихівське озеро?

Озеро проіснувало недовго. Радянська влада почала зливати відходи з заводів і деяких будинків у річку Зубру, чим забруднила її. Водойма, своєю чергою, міліла і поступово перетворювалася на болото. Через це в середині 1980-х років Піонерське озеро спустили і більше не наповнювали.

Історія Сихівського озера: відео the.madaa

Нині на місці озера є мальовнича галявина, на якій у теплі дні збираються львів'яни. Тут організовують пікніки на сімейні вилазки на природу. При цьому мало хто знає, що саме тут колись була водойма.

Галявина, на якій колись було озеро / Фото Софії Мінджоси для 24 Каналу

Де освіжитися в спеку біля Львова?

Раніше ми розповідали про три локації з басейнами у Львові й околицях, де можна відпочити у спеку. Ціни на вхід у вихідні коливаються у межах 750 – 1800 гривень з дорослого. Бронювати місця треба заздалегідь, оскільки їх швидко розбирають.

Крім того, недалеко від Львова є чимало озер. Щоправда, на Задорожнє, що за 40 кілометрів від міста, зараз радять не їхати, або ж приїжджати дуже рано. Річ у тому, що на вихідних в'їзд і виїзд тут утворюються величезні затори, у яких доведеться провести чимало часу.