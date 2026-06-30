Мовиться про село Субіч з неймовірними краєвидами на Дністер. Тут нема туристів, а тому насолоджуватися красою природи можна наодинці. Детальніше про це мальовниче село розповідає 24 Канал.

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Що відомо про село Субіч з видами на Дністер?

Село Субіч розташоване у Хмельницькій області недалеко від Кам'янця-Подільського і належить до Наддністрянського заказника Національного природного парку "Подільські Товтри". Тут, як і на Бакоті, є скельний монастир 18 століття. Він розташований в урочищі гори Монастирище на висоті 40 метрів над Дністром. Єдина відмінність – дорогою до нього ви не перетинатиметеся з десятками інших туристів.

Де розташоване село Субіч: карта

Монастир був заснований у 16 – 18 столітті. Колись тут жили і молилися монахи. Неподалік віл монастиря поставили капличку, яка слугує дороговказом до цього місця. Від каплички до монастиря треба пройтися близько 800 метрів вузькою і звивистою стежкою під скелями. Шлях непростий, але точно вартує цих зусиль. До речі, дорогою є джерело, з якого колись пили воду монахи і де нині можна освіжитися.

Капличка дорогою до скельного монастиря / Фото Хмельницької облради

До нині у Субічі збереглися лише три невеликі печери. Зайти у печеру-храм можна лише зігнувшись, адже прохід дуже вузький. На стінах досі можна побачити хрести, які сотні років тому намалювали монахи.



Краєвиди на Дністер у Субічі / Фото Maks Astrow

Та найцікавіше у селі Субіч, це краєвид, який відкривається на Дністер з гори Монастирище. Скелі, дерева, річка та білий пісок вздовж берега – усе це змушує затамувати подих.

Краєвид на Дністер у селі Субіч: відео oksanavalion

У соцмережі Threads українці підтвердили, що ця локація дуже красива. На ночівлю з наметами можна залишитися у глемпінгу "Бавки" або на галявині біля скель в сторону села Демшина. Багато хто писав, що туристів тут майже нема, тож місце дике. Тут здається наче весь світ існує лише для вас.

Село Субіч ідеально підійде для тих туристів, які цінують спокійний відпочинок подалі від усіх.