В Україні є чимало місць, де можна не лише освіжитися у спекотний день, а й насолодитися мальовничими краєвидами. 24 Канал розповідає про три кар'єри, вода в яких нагадує Мальдіви та щоліта приваблює тисячі туристів.

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Які кар'єри в Україні варто побачити?

Дружбівський кар'єр (Житомирська область)

Дружбівський кар'єр розташований поблизу селища Дружба у Коростенському районі Житомирської області. Останніми роками він став одним із найпопулярніших місць літнього відпочинку в Україні завдяки своїй незвичайній бірюзовій воді та білим піщаним берегам.

Кар'єр з'явився після Другої світової війни, коли тут почали видобувати камінь для відбудови міст. Роботи тривали кілька десятиліть, а після припинення видобутку котлован поступово заповнився підземними та дощовими водами, утворивши глибоке озеро. Максимальна глибина водойми сягає близько 30 метрів.

Особливістю кар'єру є прозора вода з яскравим блакитно-бірюзовим відтінком, білі піщані схили та сосновий ліс навколо. Саме через ці краєвиди місце часто називають "українськими Мальдівами".

Попри популярність серед туристів, купання тут не дозволене, але це не зупиняє відпочивальників.

Краєвиди на Дружбівському кар'єрі: відео druzhbivsky_kareyr

Базальтове озеро (Рівненська область)

Базальтове озеро розташоване біля однойменного село у Рівненській області. Воно виникло на місці затопленого базальтового кар'єру, де протягом багатьох років видобували вулканічну породу.

Після завершення промислових робіт кар'єр заповнився водою, утворивши мальовниче озеро. Його головною родзинкою стали величезні базальтові колони шестикутної форми, які утворилися мільйони років тому внаслідок охолодження вулканічної лави. Саме вони роблять місце унікальним не лише для України, а й для всієї Європи.

Вода в озері дуже чиста та має насичений смарагдово-бірюзовий відтінок. Посеред водойми розташований невеликий острівець, вкритий деревами.

Офіційного пляжу на озері немає, але влітку сюди регулярно приїжджають туристи, які засмагають на кам'янистих берегах і купаються на власний ризик. Через значну глибину та стрімкі схили водойми тут слід бути особливо обережними. А краще – просто зробити пікнік на березі.

Мальовниче Базальтове озеро: відео _liudasergiienko

Черепашинецький кар'єр (Вінницька область)

Колись тут видобували граніт, а згодом кар'єр заповнився джерельною водою й перетворився на популярне місце відпочинку.

Водойма відома надзвичайно прозорою бірюзовою водою. Уздовж берегів росте сосновий ліс, що створює приємну тінь навіть у найспекотніші дні. Поєднання білого піску, зелених дерев і блакитної води нагадує середземноморські курорти.

На відміну від багатьох інших затоплених кар'єрів, біля Черепашинецького кар'єру поступово сформувалася туристична інфраструктура. Тут є облаштовані місця для відпочинку, працюють зони з альтанками, можна орендувати лежаки, є водні розваги тощо.

Черепашинецький кар'єр: фото odisseyua

Попри наявність пляжної інфраструктури, відпочивальникам варто пам'ятати, що кар'єр залишається глибокою водоймою, тому купатися слід лише у визначених для цього місцях і дотримуватися правил безпеки.