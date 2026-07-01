В Україні є чимало місць, які легко можна сплутати з морським узбережжям. Одне з них Яворівський кар'єр на Львівщині, який туристи давно охрестили Львівським морем або Яворівським морем.

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Чому Яворівський кар'єр називають Львівським морем?

Яворівський кар'єр розташований приблизно за 50 кілометрів від Львова та лише за п'ять кілометрів від Яворова. Колись тут працював найбільший у Європі кар'єр із видобутку сірки, однак після припинення робіт у середині 1990-х років територію вирішили рекультивувати.

Як розповідає Funtime, упродовж 2002 – 2006 років кар'єр поступово заповнювали водами річки Шкло та ґрунтовими водами, у результаті чого утворилося найбільше за об'ємом води та найглибше штучне озеро України.

Як виглядає Яворівське море: дивитись відео

Площа водойми становить близько 6,1 квадратного кілометра, а максимальна глибина сягає приблизно 70 метрів. Саме через свої масштаби та хвилі, які під час сильного вітру можуть сягати півтора метра, озеро отримало неофіційну назву "Львівське море".

Де можна відпочити на Яворівському кар'єрі?

Влітку сюди приїжджають не лише щоб скупатися. На озері популярні катання на човнах, веслування, риболовля та просто відпочинок на березі. Довкола водойми облаштовано як платні пляжні комплекси з лежаками, туалетами та іншою інфраструктурою, так і безкоштовні пляжі. Останні дозволяють відпочити без додаткових витрат, однак варто враховувати, що вони зазвичай не мають тіні, санітарних зон та інших зручностей.

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Як дістатися Яворівського кар'єру?

Окрім пляжного відпочинку, неподалік можна відвідати природні та історичні локації, зокрема орнітологічний заказник, старовинні церкви та місто Яворів. Дістатися Яворівського кар'єру найзручніше автомобілем зі Львова трасою М10 у напрямку Яворова, а далі за вказівниками до водойми.

Через те, що частина берегової лінії заросла очеретом, туристам рекомендують користуватися облаштованими під'їздами та офіційними зонами відпочинку.

Де розташований Яворівський кар'єр: дивитись на картах.