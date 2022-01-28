Яростная распродажа в Ryanair: куда можно улететь из Украины и за сколько
28 января 2022 , 15:28Читати новину українською
Источник:Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair проводит яростную распродажу. Билеты из Украины от 8 евро в одну сторону и 15,6 в обе.
В феврале авиакомпания будет летать только из трех украинских городов, в частности, из Киева, Львова и Одессы. Полеты из Харькова и Херсона отменены до марта.
Актуально Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж: цены
Акционные направления и тарифы
Из Киева:
- Катовице – 7,79 евро;
- Братислава – 7,99 евро;
- Варшава Модлин – 7,99 евро;
- Гданьск – 7,99 евро;
- Катания – 7,99 евро;
- Кельн – 7,99 евро;
- Краков – 7,99 евро;
- Берлин-Бранденбург – 9,99 евро;
- Вроцлав – 9,99 евро;
- Вильнюс – 9,99 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;
- Мальта – 9,99 евро;
- Манчестер – 9,99 евро;
- Милан-Бергамо – 9,99 евро;
- Познань – 9,99 евро;
- Рига – 9,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 9,99 евро;
- Турин – 9,99 евро;
- Франкфурт-Хан – 9,99 евро;
- Болонья – 12,99 евро;
- Неаполь – 12,99 евро.
Из Львова:
- Болонья – 7,99 евро;
- Варшава Модлин – 7,99 евро;
- Венеция-Тревизо – 7,99 евро;
- Вроцлав – 7,99 евро;
- Манчестер – 7,99 евро;
- Неаполь – 7,99 евро;
- Познань – 7,99 евро;
- Пиза – 7,99 евро;
- Будапешт – 9,79 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;
- Краков – 9,99 евро;
- Мемминген – 9,99 евро;
- Милан-Бергамо – 9,99 евро;
- Рига – 9,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 9,99 евро;
- Каунас – 12,99 евро;
- Лондон-Станстед – 12,99 евро.
А вы знали Ryanair запускает 13 новых маршрутов из Украины: куда будет летать
Из Одессы:
- Вроцлав – 7,29 евро;
- Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;
- Катовице – 7,99 евро;
- Краков – 7,99 евро;
- Познань – 7,99 евро;
- Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
- Болонья – 9,99 евро;
- Гданьск – 9,99 евро;
- Милан-Бергамо – 9,99 евро;
- Будапешт – 10 евро.
В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.Обратите внимание! Распродажа будет продолжаться до 30 января включительно и распространяется на рейсы с 1 до 28 февраля 2022 года.
Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.