Яростная распродажа в Ryanair: куда можно улететь из Украины и за сколько

Ирландский лоукостер Ryanair проводит яростную распродажу. Билеты из Украины от 8 евро в одну сторону и 15,6 в обе.

В феврале авиакомпания будет летать только из трех украинских городов, в частности, из Киева, Львова и Одессы. Полеты из Харькова и Херсона отменены до марта.

Актуально Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж: цены

Акционные направления и тарифы

Из Киева:

Катовице – 7,79 евро;

– 7,79 евро; Братислава – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Варшава Модлин – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Гданьск – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Катания – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Кельн – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Краков – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Берлин-Бранденбург – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Вроцлав – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Вильнюс – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Мальта – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Манчестер – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Милан-Бергамо – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Познань – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Рига – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Рим Фьюмичино – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Турин – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Франкфурт-Хан – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Болонья – 12,99 евро;

– 12,99 евро; Неаполь – 12,99 евро.

Из Львова:

Болонья – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Варшава Модлин – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Венеция-Тревизо – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Вроцлав – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Манчестер – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Неаполь – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Познань – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Пиза – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Будапешт – 9,79 евро;

– 9,79 евро; Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Краков – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Мемминген – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Милан-Бергамо – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Рига – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Рим Фьюмичино – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Каунас – 12,99 евро;

– 12,99 евро; Лондон-Станстед – 12,99 евро.

А вы знали Ryanair запускает 13 новых маршрутов из Украины: куда будет летать

Из Одессы:

Вроцлав – 7,29 евро;

– 7,29 евро; Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Катовице – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Краков – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Познань – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Рим Фьюмичино – 7,99 евро;

– 7,99 евро; Болонья – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Гданьск – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Милан-Бергамо – 9,99 евро;

– 9,99 евро; Будапешт – 10 евро.

В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Распродажа будет продолжаться до 30 января включительно и распространяется на рейсы с 1 до 28 февраля 2022 года.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.