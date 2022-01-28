В лютому авіакомпанія літатиме лише з трьох українських міст, зокрема, з Києва, Львова та Одеси. Польоти з Харкова та Херсона скасовано до березня.
Актуально Іспанський лоукостер Vueling влаштував розпродаж квитків до Парижа: ціни
Акційні напрямки й тарифи
З Києва:
- Катовіце – 7,79 євро;
- Братислава – 7,99 євро;
- Варшава Модлін – 7,99 євро;
- Гданськ – 7,99 євро;
- Катанія – 7,99 євро;
- Кельн – 7,99 євро;
- Краків – 7,99 євро;
- Берлін-Бранденбург – 9,99 євро;
- Вроцлав – 9,99 євро;
- Вільнюс – 9,99 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;
- Мальта – 9,99 євро;
- Манчестер – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Познань – 9,99 євро;
- Рига – 9,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;
- Турин – 9,99 євро;
- Франкфурт-Хан – 9,99 євро;
- Болонья – 12,99 євро;
- Неаполь – 12,99 євро.
Зі Львова:
- Болонья – 7,99 євро;
- Варшава Модлін – 7,99 євро;
- Венеція-Тревізо – 7,99 євро;
- Вроцлав – 7,99 євро;
- Манчестер – 7,99 євро;
- Неаполь – 7,99 євро;
- Познань – 7,99 євро;
- Піза – 7,99 євро;
- Будапешт – 9,79 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 9,99 євро;
- Краків – 9,99 євро;
- Меммінген – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Рига – 9,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 9,99 євро;
- Каунас – 12,99 євро;
- Лондон-Станстед – 12,99 євро.
А ви знали Ryanair запускає 13 нових маршрутів з України: куди літатиме
З Одеси:
- Вроцлав – 7,29 євро;
- Дюссельдорф-Веце – 7,99 євро;
- Катовіце – 7,99 євро;
- Краків – 7,99 євро;
- Познань – 7,99 євро;
- Рим Ф'юмічіно – 7,99 євро;
- Болонья – 9,99 євро;
- Гданськ – 9,99 євро;
- Мілан-Бергамо – 9,99 євро;
- Будапешт – 10 євро.
У вартість найдешевших квитків входить лише маленька одиниця ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.
Акційні квитки можна забронювати на сторінці розпродажу. Також варто скористатися сервісом Fare Finder або пошуковиками типу Kiwi, avia.lowcost.ua чи skyscanner.com.ua.