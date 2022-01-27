У вартість входить ручна поклажа розміром 40х30х20 сантиметрів. Квитки пропонують на увесь лютий, включно із Днем Святого Валентина.

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Іспанський лоукостер Vueling влаштував розпродаж квитків до Парижа: ціни

Рейси виконуватимуться літаками Airbus A320 з аеропорту Київ (Бориспіль) в аеропорт Париж (Орлі). Авіаперевізник планує перельоти кожного вівторка та неділі.

Умови розпродажу:

триватиме до 28 січня включно;

знижка поширюється на рейси з 1 по 28 лютого;

поширюється розпродаж на квитки в тарифі Basic.

Приклад бронювання

Іспанський лоукостер Vueling влаштував розпродаж квитків до Парижа / Фото lowcost

Нагадаємо, що авіакомпанія Vueling здійснювала рейси з Аеропорту “Київ” (Жуляни) в Барселону, проте у зимовий період призупинила польоти, їх відновлення очікується 1 квітня 2022 року. Раніше авіакомпанія також літала з Києва в Рим.