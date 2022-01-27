В стоимость входит ручная кладь размером 40х30х20 сантиметров. Билеты предлагают на весь февраль, включая День Валентина.

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Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж

Рейсы будут выполняться самолетами Airbus A320 из аэропорта Киев (Борисполь) в аэропорт Париж (Орли). Авиаперевозчик планирует перелеты каждый вторник и воскресенье.

Условия распродажи:

продлится до 28 января включительно;

скидка распространяется на рейсы с 1 по 28 февраля;

распространяется распродажа билетов в тарифе Basic.

Пример бронирования



Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж / Фото lowcost

Напомним, что авиакомпания Vueling совершала рейсы из Аэропорта "Киев" (Жуляны) в Барселону, однако в зимний период приостановила полеты, их возобновление ожидается 1 апреля 2022 года. Ранее авиакомпания также летала из Киева в Рим.