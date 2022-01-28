В феврале авиакомпания будет летать только из трех украинских городов, в частности, из Киева, Львова и Одессы. Полеты из Харькова и Херсона отменены до марта.

Актуально Испанский лоукостер Vueling устроил распродажу билетов в Париж: цены

Акционные направления и тарифы

Из Киева:

  • Катовице – 7,79 евро;
  • Братислава – 7,99 евро;
  • Варшава Модлин – 7,99 евро;
  • Гданьск – 7,99 евро;
  • Катания – 7,99 евро;
  • Кельн – 7,99 евро;
  • Краков – 7,99 евро;
  • Берлин-Бранденбург – 9,99 евро;
  • Вроцлав – 9,99 евро;
  • Вильнюс – 9,99 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;
  • Мальта – 9,99 евро;
  • Манчестер – 9,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 9,99 евро;
  • Познань – 9,99 евро;
  • Рига – 9,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 9,99 евро;
  • Турин – 9,99 евро;
  • Франкфурт-Хан – 9,99 евро;
  • Болонья – 12,99 евро;
  • Неаполь – 12,99 евро.

Из Львова:

  • Болонья – 7,99 евро;
  • Варшава Модлин – 7,99 евро;
  • Венеция-Тревизо – 7,99 евро;
  • Вроцлав – 7,99 евро;
  • Манчестер – 7,99 евро;
  • Неаполь – 7,99 евро;
  • Познань – 7,99 евро;
  • Пиза – 7,99 евро;
  • Будапешт – 9,79 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 9,99 евро;
  • Краков – 9,99 евро;
  • Мемминген – 9,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 9,99 евро;
  • Рига – 9,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 9,99 евро;
  • Каунас – 12,99 евро;
  • Лондон-Станстед – 12,99 евро.

А вы знали Ryanair запускает 13 новых маршрутов из Украины: куда будет летать

Из Одессы:

  • Вроцлав – 7,29 евро;
  • Дюссельдорф-Веце – 7,99 евро;
  • Катовице – 7,99 евро;
  • Краков – 7,99 евро;
  • Познань – 7,99 евро;
  • Рим Фьюмичино – 7,99 евро;
  • Болонья – 9,99 евро;
  • Гданьск – 9,99 евро;
  • Милан-Бергамо – 9,99 евро;
  • Будапешт – 10 евро.

В стоимость дешевых билетов входит лишь маленькая единица ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом 10 килограммов.

Акционные билеты можно забронировать на странице распродажи. Также следует воспользоваться сервисом Fare Finder или поисковиками типа Kiwi, avia.lowcost.ua или skyscanner.com.ua.