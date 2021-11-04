Извержение вулкана на Канарах продолжается: жуткое видео с дронов, снятое вблизи
4 ноября 2021 , 13:09Читати новину українською
Источник:The Watchers
На острове Ла Пальма в Испании уже более месяца продолжается масштабное извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Началось оно еще 19 сентября.
В последние дни извержение усилилось. Густой слой пепла покрывает все поверхности.
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Сейчас в сети появилось видео, снятое с помощью дронов.
На кадрах изображено облако пепла – активная фаза извержения вулкана.
Огромный фонтан лавы, бросающий в воздух куски расплавленной породы на высоту более 460 метров, был снят вблизи с дрона, когда на него забрасывали небольшие осадки.
Извержение вулкана на острове Ла-Пальма: видео с дрона
Извержение вулкана на Канарах: что известно
- Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах началось еще 19 сентября 2021 года. Однако оно продолжает быть активным;
- Лава из вулкана образовала в Атлантическом океане полуостров, площадь которого составляла не менее 20 гектаров. 7 тысяч человек пришлось эвакуировать из домов;
- Уже 24 сентября стихия вступила в новую опасную фазу, в результате чего закрыли местный аэропорт;
- 15 октября, остров Ла-Пальма страдал от настоящего "лавового цунами". Потоки расплавленной породы заливали все вокруг;
- 17 октября из-за масштабного извержения вулкана на островах было отменено более 30 рейсов;
- В то же время в полночь 25 октября на острове Ла-Пальма зафиксировали около 90 землетрясений. Магнитуда сильнейшего достигала 3,7;
- Из-за ухудшения воздуха на острове власти приостановили очное обучение в школах пяти муниципалитетов, пишет издание El Pais;
- Кроме того, министр туризма Испании Рейес Марото предложил сделать вулкан туристической достопримечательностью.