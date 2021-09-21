Оппозиция сразу раскритиковала идею политика. Потому что считают, что надо сосредоточиться на ликвидации последствий природного явления.

К слову Столбы дыма и потоки лавы: появились жуткие фото и видео извержения вулкана на Канарах

Вулкан в качестве приманки

Министр туризма Испании Рейес Марото предложил использовать извержения вулкана для привлечения туристов. Он заявил, что многие туристы хотят насладиться тем, что природа принесла в Ла-Пальму и назвал это "удивительным зрелищем природы".

Идею Марото раскритиковали оппозиционные политики и местные СМИ. Они порекомендовали членам правительства сосредоточиться на решении проблем, которые создало природное бедствие. Одна из депутаток призвала проявить немного чувствительности к трагедии. Сейчас уничтожено более 100 домов и эвакуированы 10 000 человек.

Извержение вулкана: что известно