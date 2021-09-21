Оппозиция сразу раскритиковала идею политика. Потому что считают, что надо сосредоточиться на ликвидации последствий природного явления.
К слову Столбы дыма и потоки лавы: появились жуткие фото и видео извержения вулкана на Канарах
Вулкан в качестве приманки
Министр туризма Испании Рейес Марото предложил использовать извержения вулкана для привлечения туристов. Он заявил, что многие туристы хотят насладиться тем, что природа принесла в Ла-Пальму и назвал это "удивительным зрелищем природы".
Идею Марото раскритиковали оппозиционные политики и местные СМИ. Они порекомендовали членам правительства сосредоточиться на решении проблем, которые создало природное бедствие. Одна из депутаток призвала проявить немного чувствительности к трагедии. Сейчас уничтожено более 100 домов и эвакуированы 10 000 человек.
Извержение вулкана: что известно
- Извержение началось 19 сентября в муніципалитете Ель-Пасо.
- Последний раз вулкан Кумбре-Велья просыпался 50 лет назад.
- Накануне активности вулкана зафиксировали более 300 толчков, сила максимального – 4,2 балла.
- Никто не пострадал: подавляющее большинство местных жителей эвакуировали.
- Стихия уничтожает дома и урожаи, а лавовый поток поднимается до 6 метров.