Протягом останніх днів виверження посилилося. Густий шар попелу вкриває будинки, дороги, парки, кладовища тощо.

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По словам экспертов, предусмотреть, когда закончится извержение, трудно, поскольку лава, пепел и выходящие на поверхность газы являются отражением сложной геологической активности, которая происходит глубоко под землей – территория недоступна для анализа.

Это как пациент. Вы можете следить за тем, как он развивается, но сказать, когда именно он умрет, очень тяжело,

– сказал геохимик Корнеллского университета Эстебан Газель.

В настоящее время ученые отслеживают деформацию почвы, выбросы двуокиси серы и сейсмическую активность.

Отмечается, что столб пепла над вулканом достиг высоты 4,5 километра в воскресенье, прежде чем сильный ветер его развеял. Толстый слой пепла покрыл множество населенных пунктов на разном расстоянии от вулкана, в том числе базу телескопов на севере, расположенную на горе на высоте 2 400 метров над уровнем моря.

Как выглядит остров Ла-Пальма после извержений вулкана​ / Фото Emilio Morenatti



Несмотря на опасность, извержение превратило остров в туристическую достопримечательность. Для желающих увидеть все своими глазами, существует специальный маршрутный автобус.

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