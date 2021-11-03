Протягом останніх днів виверження посилилося. Густий шар попелу вкриває будинки, дороги, парки, кладовища тощо.
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По словам экспертов, предусмотреть, когда закончится извержение, трудно, поскольку лава, пепел и выходящие на поверхность газы являются отражением сложной геологической активности, которая происходит глубоко под землей – территория недоступна для анализа.
Это как пациент. Вы можете следить за тем, как он развивается, но сказать, когда именно он умрет, очень тяжело,
– сказал геохимик Корнеллского университета Эстебан Газель.
В настоящее время ученые отслеживают деформацию почвы, выбросы двуокиси серы и сейсмическую активность.
Отмечается, что столб пепла над вулканом достиг высоты 4,5 километра в воскресенье, прежде чем сильный ветер его развеял. Толстый слой пепла покрыл множество населенных пунктов на разном расстоянии от вулкана, в том числе базу телескопов на севере, расположенную на горе на высоте 2 400 метров над уровнем моря.
Как выглядит остров Ла-Пальма после извержений вулкана / Фото Emilio Morenatti
Несмотря на опасность, извержение превратило остров в туристическую достопримечательность. Для желающих увидеть все своими глазами, существует специальный маршрутный автобус.
Извержение вулкана на Канарах: что известно
- Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах началось еще 19 сентября 2021 года. Однако оно продолжает быть активным;
- Лава из вулкана образовала в Атлантическом океане полуостров, площадь которого составляла не менее 20 гектаров. 7 тысяч человек пришлось эвакуировать из домов;
- Уже 24 сентября стихия вступила в новую опасную фазу, в результате чего закрыли местный аэропорт;
- 15 октября, остров Ла-Пальма страдал от настоящего "лавового цунами". Потоки расплавленной породы заливали все вокруг;
- 17 октября из-за масштабного извержения вулкана на островах было отменено более 30 рейсов;
- В то же время в полночь 25 октября на острове Ла-Пальма зафиксировали около 90 землетрясений. Магнитуда сильнейшего достигала 3,7;
- Из-за ухудшения воздуха на острове власти приостановили очное обучение в школах пяти муниципалитетов, пишет издание El Pais;
- Кроме того, министр туризма Испании Рейес Марото предложил сделать вулкан туристической достопримечательностью.