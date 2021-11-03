Протягом останніх днів виверження посилилося. Густий шар попелу вкриває будинки, дороги, парки, кладовища тощо.

До теми Потужний вулкан прокинувся на Канарах, оголосили евакуацію: вражаюче відео

За словами експертів, передбачити, коли закінчиться виверження, важко, оскільки лава, попіл і гази, що виходять на поверхню, є відбитком складної геологічної активності, що відбувається глибоко під землею – територія недоступна для аналізу.

Це як пацієнт. Ви можете стежити за тим, як він розвивається, але сказати, коли саме він помре, надзвичайно важко,

– сказав геохімік Корнелльського університету Естебан Газель.

Зараз вчені відстежують деформацію ґрунту, викиди двоокису сірки та сейсмічну активність.

Зазначається, що стовп попелу над вулканом досяг висоти 4,5 кілометра у неділю, перш ніж сильний вітер його розвіяв. Товстий шар попелу вкрив безліч населених пунктів на різній відстані від вулкана, зокрема базу телескопів на півночі, яка розташована на горі на висоті 2 400 метрів над рівнем моря.

Який вигляд має острів Ла-Пальма після вивержень вулкану / Фото Emilio Morenatti



Попри небезпеку, виверження перетворило острів на туристичну визначну пам'ятку. Для охочих побачити все на власні очі, існує спеціальний маршрутний автобус.

Виверження вулкану на Канарах: що відомо