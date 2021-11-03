Протягом останніх днів виверження посилилося. Густий шар попелу вкриває будинки, дороги, парки, кладовища тощо.
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За словами експертів, передбачити, коли закінчиться виверження, важко, оскільки лава, попіл і гази, що виходять на поверхню, є відбитком складної геологічної активності, що відбувається глибоко під землею – територія недоступна для аналізу.
Це як пацієнт. Ви можете стежити за тим, як він розвивається, але сказати, коли саме він помре, надзвичайно важко,
– сказав геохімік Корнелльського університету Естебан Газель.
Зараз вчені відстежують деформацію ґрунту, викиди двоокису сірки та сейсмічну активність.
Зазначається, що стовп попелу над вулканом досяг висоти 4,5 кілометра у неділю, перш ніж сильний вітер його розвіяв. Товстий шар попелу вкрив безліч населених пунктів на різній відстані від вулкана, зокрема базу телескопів на півночі, яка розташована на горі на висоті 2 400 метрів над рівнем моря.
Який вигляд має острів Ла-Пальма після вивержень вулкану / Фото Emilio Morenatti
Попри небезпеку, виверження перетворило острів на туристичну визначну пам'ятку. Для охочих побачити все на власні очі, існує спеціальний маршрутний автобус.
Виверження вулкану на Канарах: що відомо
- Виверження вулкану Кумбре-В'єха на Канарських островах розпочалося ще 19 вересня 2021 року. Проте воно продовжує бути активним;
- Лава з вулкана утворила в Атлантичному океані півострів, площа якого складала щонайменше 20 гектарів. 7 тисяч людей довелось евакуювати з будинків;
- Вже 24 вересня стихія вступила у нову небезпечну фазу, внаслідок чого закрили місцевий аеропорт;
- 15 жовтня, острів Ла-Пальма потерпав від справжнього "лавового цунамі". Потоки розплавленої породи заливали усе навколо;
- 17 жовтня через масштабне виверження вулкану на островах скасували понад 30 рейсів;
- Водночас опівночі 25 жовтня на острові Ла-Пальма зафіксували приблизно 90 землетрусів. Магнітуда найсильнішого сягала 3,7;
- Через погіршення повітря на острові, влада призупинила очне навчання у школах п'яти муніципалітетів, пише видання El Pais;
- Крім того, міністр туризму Іспанії Рейес Марото запропонував зробити вулкан туристичною пам'яткою.