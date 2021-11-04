Останніми днями виверження посилилося. Густий шар попелу вкриває всі поверхні.

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Нині у мережі з'явилося відео, зняте за допомогою дронів.

На кадрах зображена хмара попелу – активна фаза виверження вулкана.

Величезний фонтан лави, який кидає в повітря шматки розплавленої породи на висоту понад 460 метрів, був знятий зблизька дроном, коли на нього закидали невеликі опади.

Виверження вулкану на острові Ла-Пальма: відео з дрона

Виверження вулкану на Канарах: що відомо