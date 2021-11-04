В последние дни извержение усилилось. Густой слой пепла покрывает все поверхности.

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Сейчас в сети появилось видео, снятое с помощью дронов.

На кадрах изображено облако пепла – активная фаза извержения вулкана.

Огромный фонтан лавы, бросающий в воздух куски расплавленной породы на высоту более 460 метров, был снят вблизи с дрона, когда на него забрасывали небольшие осадки.

Извержение вулкана на острове Ла-Пальма: видео с дрона

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