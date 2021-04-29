Новые правила въезда из этих государств, где сложная ситуация с коронавирусом, начнут действовать с 3 мая. Избежать карантина не поможет и тест на наличие антител.

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Правила начнут действовать с 3 мая

Для каждого, кто приехал в Израиль из этих стран, предусмотрен двухнедельный карантин в отеле. Сократить изоляцию можно до 10 дней, однако для этого нужно получить результаты сразу двух негативных ПЦР-тестов на коронавирус.

Обратите внимание! Решение требует утверждения Кнессета.

Израиль закрыл ковидные отделения

Отметим, что еще 20 апреля власти Израиля объявили о закрытии отделений для больных коронавирусной инфекцией. Уровень заражения в стране на COVID-19 продолжает снижаться. Пациентов теперь принимают терапевтические отделения.

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Какова ситуация с коронавирусом в Израиле

По состоянию на 29 декабря в стране диагностировали более 838 тысяч случаев коронавируса, умерли 6 361 больной, выздоровели более 830 тысяч человек.