Нові правила щодо в'їзду з цих держав, де складна ситуація з коронавірусом, розпочнуть діяти з 3 травня. Уникнути карантину не допоможе і тест на наявність антитіл.

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Правила розпочнуть діяти з 3 травня

Для кожного, хто приїхав до Ізраїлю з цих країн, передбачений двотижневий карантин у готелі. Скоротити ізоляцію можна до 10 днів, проте для цього потрібно отримати результати одразу двох негативних ПЛР-тестів на коронавірус.

Зверніть увагу! Рішення потребує затвердження Кнесету.

Ізраїль закрив ковідні відділення

Зазначимо, що ще 20 квітня влада Ізраїлю оголосила про закриття відділень для хворих на коронавірусну інфекцію. Рівень зараження в країні на COVID-19 продовжує знижуватись. Пацієнтів тепер приймають терапевтичні відділення.

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Яка ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

Станом на 29 грудня в країні діагностували понад 838 тисяч випадків на коронавірус, померли 6 361 хворий, одужали більше ніж 830 тисяч осіб.