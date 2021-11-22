Теперь только с COVID-сертификатом: Испания запретила въезд невакцинированным украинцам

19 ноября Испания исключила Украину из перечня стран, на граждан которых не распространяются общие ограничения по въезду. Так, украинским туристам, не прошедшим полный курс вакцинации, въезд в страну запрещен.

С 22 ноября украинцы могут попасть в Испанию только при наличии сертификата о вакцинации.

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Испания запретила въезд невакцинированным украинцам туристам

Согласно информации консульской службы МИД Украины, в соответствии с Приказом МВД Испании INT/1269/2020 от 19 ноября, который вступает в силу 22 ноября, Украина исключена из перечня безопасных стран.

Соответственно, с 22 ноября, будет разрешен въезд в Испанию гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что правило распространяется на лиц старше 12 лет. Дети младше 12 лет могут въезжать без справки о вакцинации в сопровождении родителей, имеющих сертификат о вакцинации.

Вакцины, признанные Испанией

Comirnaty / Biontech / Pfizer;

AstraZeneca;

Covishield;

Janssen;

Модерна;

Coronavac / Sinovac;

Sinopharm.

Сертификат вакцинации должен быть сгенерирован в приложении "Дія" в электронном или печатном виде с QR-кодом.

Также следует заранее заполнить формуляр санитарного контроля. Это можно сделать на сайте Минздрава Испании, или загрузив на телефон мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH.

После заполнения формуляра программа сгенерирует QR-код, который нужно показать представителям компании-перевозчика перед посадкой и службой санитарного контроля по прибытии в Испанию.

В то же время, с 22 ноября невакцинированные украинцы смогут попасть в Испанию с негативным ПЦР-тестом только по уважительным причинам, полный перечень которых размещен на интерактивной карте МИД Украины. Въезд с туристической целью – невозможен.