Испания готовится принимать туристов уже этой весной. Но, только в том случае, если от 30 до 40% ее населения будет вакцинировано.

Ранее правительство Испании заявляло, что цель – 70%. Однако, в связи с медленными темпами вакцинации, сроки решили пересмотреть. Иначе туристический сезон может не начаться и до лета.

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Из-за давления со стороны конкурентов, таких как Греция, что пытается вернуть британских туристов к маю, Министерство туризма Испании уменьшило свою целевую цифру вдвое.

Кампания вакцинации идет по плану, так что весной будет вакцинировано около 30 – 40% населения, а к концу лета – 70%, – отметила министерша промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Она также добавила, что при таком проценте вакцинации весной страна сможет восстановить открытие туристических направлений в соответствии с тем, над чем они работают с ЕС.

Вакцинация в Испании

По состоянию на 9 марта, только 3 процента населения Испании получили обе дозы вакцины против COVID-19, примерно 1,4 миллиона человек с 47 миллионов жителей.

"В апреле мы получим 5 миллионов доз только от Pfizer. Добавьте их к дозам Moderna, AstraZeneca и Jansen, что составляет лишь одну дозу, и которые следует утвердить в течение следующих нескольких дней, это даст большой толчок", – оптимистично аргументировала министерша.

Ожидается, что треть населения привьется до конца апреля или мая.

По данным Worldometer, по состоянию на 12 марта 2021 года в Испании обнаружено 3 178 356 случаев заражения коронавирусом, из них 72 085 летальных.

Пока же Испания настаивает на принятии стандарта ковидних паспортов в ЕС. И если они не будут утверждены, то предложила заключить двусторонние соглашения о безопасных коридоры с третьими странами.

По оценкам, Испания потеряла 72 миллиарда евро доходов от туризма в течение 2020 года и наблюдала падение на 65 миллионов туристов.

Напомним, 1 марта Испания продолжила ограничения на необязательные поездки из стран, не входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону. Они будут действовать до 31 марта.