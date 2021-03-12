Іспанія готується приймати туристів вже цієї весни. Але, лише в тому випадку, якщо від 30 до 40% її населення буде вакциновано.

Раніше уряд Іспанії заявляв, що ціль – 70%. Проте, у зв'язку з повільними темпами вакцинації, терміни вирішили переглянути. Інакше туристичний сезон може не розпочатися й до літа.

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Через тиск з боку конкурентів, таких як Греція, яка намагається повернути британських туристів до травня, Міністерство туризму Іспанії зменшило свою цільову цифру вдвічі.

Кампанія вакцинації йде за планом, так що навесні буде вакциновано близько 30 – 40% населення, а до кінця літа – 70%, – зазначила міністерка промисловості, торгівлі та туризму Іспанії Рейес Марото.

Вона також додала, що при такому відсотку вакцинації навесні країна зможе відновити відкриття туристичних напрямків відповідно до того, над чим вони працюють з ЄС.

Вакцинація в Іспанії

Станом на 9 березня, лише 3 відсотки населення Іспанії отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, приблизно 1,4 мільйона осіб з 47 мільйонів жителів.

"У квітні ми отримаємо 5 мільйонів доз лише від Pfizer. Додайте їх до доз Moderna, AstraZeneca та Jansen, що становить лише одну дозу, і які слід затвердити протягом наступних кількох днів; це дасть великий поштовх", – оптимістично аргументувала міністерка.

Очікується, що третина населення прищепиться до кінця квітня або травня.

За даними Worldometer, станом на 12 березня 2021 року в Іспанії виявлено 3 178 356 випадків зараження коронавірусом, з них 72 085 летальних.

Поки ж Іспанія наполягає на прийнятті стандарту ковідних паспортів у ЄС. І якщо вони не будуть затверджені, то запропонувала укласти двосторонні угоди про безпечні коридори з третіми країнами.

За оцінками, Іспанія втратила 72 мільярди євро доходів від туризму протягом 2020 року та спостерігала падіння на 65 мільйонів туристів.

Нагадаємо, 1 березня Іспанія продовжила обмеження на необов'язкові поїздки з країн, що не входять до Європейського Союзу та Шенгенської зони. Вони діятимуть до 31 березня.