Смягчение карантина в Испании: на улицах разрешили ходить без масок

26 июня 2021 , 15:23
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Источник:

ТСН

В испанском Министерстве здравоохранения решили смягчить масочный режим. С 26 июня на улицах можно ходить без средств личной защиты от COVID-19, но надо иметь маску при себе.

Это правило касается мест, где можно придерживаться социальной дистанции. Если отойти от людей на 1,5 метра не получится, придется надеть маску.

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Что известно о карантине в Испании

  • Требование носить маску на улицах действовала в Испании с прошлого лета.
  • В марте 2021 власть снова отметила, что маски придется надевать даже на пляже.
  • Ограничение касалось всех людей, кроме детей до 6 лет.
  • За нарушение этого требования в законодательстве предусмотрели штраф в 100 евро.
Обратите внимание! С 7 июня Испания открыла границы для всех вакцинированных туристов. Также правительство позволим всем иностранным судам заходить в порты, независимо от страны происхождения.

 

Автор: Вікторія Андрєєва